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「水牛會游泳為何要救？」　救援團體還原關鍵3小時現場

▲▼2隻水牛目前都已平安返家。（圖／翻攝自Facebook／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）

▲2隻水牛目前都已平安返家。（圖／翻攝自Facebook／社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）

記者董美琪／綜合報導

針對近日暴雨期間水牛吊掛救援影片引發外界討論，不少網友疑問「水牛本來就會游泳，為什麼還要救？是不是在打擾牠？」對此，社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會發文回應，強調「會游泳，不代表安全」，就像人會游泳，遭洪水沖走仍可能溺斃，救援人員是在完整評估現場狀況後，才決定介入救援。

協會表示，當時水牛並非在水中悠閒活動，而是遭暴漲溪水沖離原本棲息位置，長時間泡在急流中，不僅體力大量消耗，河床濕滑且落差大，也無法自行穩定上岸，持續受水流推擠，可能因撞擊而受傷，有滅頂風險。

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協會指出，飼主也證實，水牛已被洪水沖離原本所在地約1.5公里，並表示這是近20年來最大的一次水量，就連重達1000多公斤的水牛都被洪水沖離原本位置，足見當時水勢湍急、情況相當危急，因此才有必要將水牛安全帶離現場。

協會進一步說明，現場救援人員花了3個多小時持續觀察、評估、嘗試各種方式，並確認救援安全性後，才決定採取吊掛方式救援，而非第一時間就介入。若確認水牛能夠自行脫困，救援人員也不會冒著風險進行吊掛。

此外，飼主已於27日凌晨0時許先行將另一隻水牛帶離現場，救援團隊今天上午再度前往訪視，確認2隻水牛均已平安返回飼主家中，狀況良好。

協會強調，每一次出動救援，都不是「多管閒事」，而是在判斷生命已經處於危險狀態下所做出的決定。許多人僅看到網路上短短幾秒鐘的影片，卻不知道前幾個小時的評估過程。無論是狗、貓、水牛或野生動物，對救援人員而言，每一個生命都值得全力守護，也希望外界能理性看待救援工作，不要僅憑片段畫面，否定所有第一線人員的努力。

關鍵字： 水牛

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