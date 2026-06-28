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圓寶6歲生日遇假孕！保育員打造「太空熊」派對　滿場探索等開園

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲今天是大貓熊圓寶的6歲生日。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

今日（6月28日）是臺北市立動物園大貓熊「圓寶」6歲生日，雖然園區目前正值歲修暫停開放，但保育員仍精心替壽星準備驚喜，把活動場布置成充滿宇宙氛圍的「太空冒險」主題，將各種水果蔬菜變身成火箭、行星，讓圓寶一路東聞西找四處探索。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

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▲雖然園區暫停開放，但保育員還是精心替圓寶慶生。（圖／臺北市立動物園提供）

生日派對變太空探險　圓寶化身最萌太空熊

在熊貓館活動場中央，還放著象徵地球的大冰塊與插著「6」字旗幟的太空小熊。此外周圍的竹子、碎冰、蘋果、甘蔗、奇異果、葡萄、小番茄、鳳梨等美食配上紅蘿蔔、玉米，瞬間變身成水桶火箭、浮球行星、麻布袋瑜珈星球，除了好吃美觀外還兼具行為豐富化的實用功能，讓認真玩耍的圓寶瞬間變身成一隻忙著執行任務的「太空熊」。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲這次的慶生主題是太空主題，有各種做成星球、火箭造型的行豐玩具。（圖／臺北市立動物園提供）

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲正在認真玩耍的圓寶。（圖／臺北市立動物園提供）

生日撞上假孕期　保育員請大家溫柔陪伴

不過就在生日前後，保育員也觀察到圓寶開始和媽媽「圓圓」、姐姐「圓仔」一樣，逐步進入大貓熊常見的「假孕」階段。因此牠可能會出現少吃、少動、多睡等行為，因此即使有最愛的生日派對，精神和活動力仍可能和平常不同。動物園也提醒，7月2日重新開園後，如果到大貓熊館探望圓寶，記得放輕音量、減少干擾，讓牠能安心度過這段特殊時期。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲假孕期時可能會出現少吃、少動、多睡等行為。（圖／臺北市立動物園提供）

暑假一起替圓寶慶生　用行動支持大貓熊保育

雖然今年生日無法和遊客見面，但動物園仍收到許多祝福，也期待圓寶在開園後和大家再次相見。配合暑假到來，園方同步推出「2026熊熊閃一夏：生日竹福」認養活動，將於7月11日、7月25日、8月8日及8月22日在大貓熊館一樓快閃登場，邀請民眾透過捐款支持大貓熊保育，還能獲得限量紀念文宣品。

▲。（圖／臺北市立動物園提供）

▲正在吃鳳梨的圓寶。（圖／臺北市立動物園提供）

關鍵字： 圓寶生日大貓熊保育太空派對動物園活動暑假快閃

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