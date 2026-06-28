獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門宛如世界末日

▲歐告「央央」發現自己單獨在家，哭的像世界末日來臨。（圖／有點毛毛的／Goody Wu提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

歐告「央央」非常黏媽咪跟狗哥哥「歐文」，對牠來說只要媽媽和哥哥同時消失，對牠來說就是世界末日。最近全台連日豪雨，飼主冒雨單獨帶歐文出去上廁所，結果央央在家哭得超級慘，不停走來走去找媽媽哥哥去哪了。

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▲平時是隻美麗的小公主。（圖／有點毛毛的／Goody Wu提供）

在門口哀傷狂哭 瘋狂找媽媽哥哥去哪了

在監視器的鏡頭中，央央發現家裡只剩自己，立刻跑到大門前不停抓門，焦急來回踱步發出委屈又淒厲的哀號，還不時衝出鏡頭四處尋找，似乎怎麼也不相信媽媽和哥哥居然憑空消失。飼主也在留言補充，其實平常一家三口都是同進同出，這次因為雨勢太大，加上妹妹在家也能上廁所，才趕緊先帶歐文外出解放，沒想到才10分鐘牠就心碎了。

▲邊哭邊抓門，到處找哥哥媽媽去哪了。（圖／有點毛毛的／Goody Wu提供）

委屈模樣惹人心疼

平時這對兄妹倆感情也非常好，出門散步時央央還會依偎在哥哥懷裡看小鳥，「小狗倚人」的互動也超級溫馨。這段哭到肝腸寸斷的影片曝光後，也讓許多人看得又心疼又好笑，「這分離焦慮好嚴重」、「聽了好捨不得！沒安全感…」、「麼可以出門沒帶上牠啊」。

▲央央：最喜歡哥哥了！（圖／有點毛毛的／Goody Wu提供）