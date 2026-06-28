倍力推3大新品搶攻毛孩健康　寵物冰淇淋7月台北寵物展登場

▲倍力寵物執行長李哲宇（中）、獸醫師詹哲育（右）、營養師林育瑋（左）活動合影。（圖／倍力寵物健康食品提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

台灣夏季高溫屢創新高，除了人毛孩也有消暑需求，「倍力寵物健康食品」近日一口氣推出潔牙片、肉蓉粥與寵物冰淇淋三大新品，正式補齊從口腔保健、日常主食到夏季降溫的產品線。其中研發超過一年的「寵物冰淇淋」，預計7月3日於台北寵物用品展首度亮相，邀請飼主帶著毛孩到場體驗。

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▲倍力寵物執行長李哲宇用心把關每一顆飼料品質。（圖／倍力寵物健康食品提供）

倍力寵物執行長李哲宇指出，不少飼主在夏天會帶毛孩外出露營、散步，補水與降溫變得格外重要，但市售人類冰品糖分與添加物偏高，對犬貓腸胃是一大負擔。因此團隊希望打造「毛孩也能安心吃」的消暑選擇，作為品牌20週年的重要布局。

在新品設計上，倍力主打專業研發背景。獸醫師詹哲育說明，全新「WoW益生菌潔牙片」結合潔牙與益生菌雙重概念，突破傳統潔牙零食僅止於磨牙的限制。營養師林育瑋則表示，「寶飽肉蓉粥」由營養師與獸醫共同監製，採細緻肉絨質地並搭配紅甜椒、藜麥等食材，符合全齡犬日常營養需求。

▲倍力寵物健康食品從口腔保健、日常主食到夏日消暑的產品應有盡有，產品線完整。（圖／倍力寵物健康食品提供）

至於話題度最高的寵物冰淇淋，林育瑋指出，產品降低糖分並添加益生菌，讓毛孩在炎夏享受冰涼口感的同時，也能維持腸胃道菌相平衡。詹哲育也提醒冰品仍屬補充食品，小型犬或家貓每日建議不超過三分之一至四分之一盒，大型犬最多一盒，且不可取代正餐飼料。

▲「寵物冰淇淋」，即將於七月三日正式在台北寵物用品展登場。（圖／倍力寵物健康食品提供）

深耕台灣市場20年的倍力，長期以低敏配方與在地食材累積口碑，並持續強化食安把關。品牌於2024年6月上線「產品檢驗公開平台」，同時投入逾200萬元通過美國AAFCO寵物餵食試驗，透過第三方機構驗證營養吸收數據，期望讓飼主在選擇毛孩食品時更安心。