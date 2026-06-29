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浪汪頭卡塑膠罐「斷食7天快窒息」　無人機救援緊急拆罐近況曝

浪汪頭卡塑膠罐「斷食7天快窒息」　無人機救援緊急拆罐近況曝。（圖／翻攝自Facebook／Jack Jacks-Pack）

▲流浪犬頭卡在塑膠罐中。（圖／翻攝自Facebook／Jack Jacks-Pack）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一隻叫做奧立奧(Oreo)的流浪犬，2月時被發現牠為了覓食，頭不小心卡進一個塑膠桶中超過7天無法脫困，無法進食喝水的牠幾乎快要窒息，命懸一線時幸好獲得動物救援人員幫助，在眾人的努力下才保住性命。

為了填飽肚子翻垃圾　浪汪意外卡進塑膠罐

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事件發生在德州德爾瓦列(Del Valle)，長年在街頭流浪的狗狗奧立奧，都是靠著民眾幫忙提供的剩食或是在垃圾堆中翻找食物維生，沒想到某次把頭伸進一個塑膠罐中尋找食物時，不小心卡在裡面無法脫困。

頭被塑膠罐套住的奧立奧，不但因為視線被遮住、看不到四周，也因為這樣無法進食，每天只能跌跌撞撞地在樹林中遊蕩，幸好這樣的牠後來被好心人發現，趕緊通報當地犬隻救援組織Jack Jack’s Pack幫忙。

狗狗不吃不喝困七天以上　救援隊募款出動無人機　

救援組織在臉書上分享，奧立奧由於頭部受困已將長達7天以上，如再不趕快救援的話擔心會有生命危險，為了能加速救援特別募款並聯繫無人機操作員，希望能盡快找到狗狗。

消息在網路上曝光後獲得許多網友關注，並且熱心幫忙捐款。 救援組織後來表示，多虧大家的熱心與幫忙，最後順利找到奧立奧並且去除了頭上塑膠罐。

多年來習慣在野外生活的奧立奧，如今在寄養家庭媽媽的愛心照顧下，正在適應新生活中，溫馨貼文讓網友大讚，「太好了，我一直很擔心牠，很開心能看到更新近況」、「奧立奧現在看起來健康又快樂」。

關鍵字： 流浪犬動物德州寵物Del ValleJack Jack’s Pack罐子塑膠罐

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