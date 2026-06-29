出生僅7天！新疆小馬遭遊客無人機追逐　受驚狂奔「炸肺亡」

▲新疆一匹小馬為逃離無人機追逐，不停狂奔逃跑，最後因肺部負荷過大炸肺死亡。（圖／翻攝自《荔枝新聞》）

圖文／CTWANT

大陸新疆近日發生一起令人心痛的事件，一匹剛出生7天的小馬，遭到遊客使用無人機追逐拍攝，小馬受到驚嚇後不斷狂奔逃跑，最終因不停奔跑肺部負荷過大死亡。

根據《荔枝新聞》報導，新疆巴音郭楞牧民那提阿里木江表示，6月25日，他在找馬時鄰居通知他，有遊客正使用無人機追趕馬群拍攝，他趕到現場時，發現自家剛出生7天的小馬為了躲避無人機，已被追趕到河裡、全身濕透，躺在地上不動了。

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那提阿里木江隨即將小馬帶回家照顧，一直守到深夜，希望牠能恢復體力。不過，小馬疑似因長時間劇烈奔跑，導致肺部負荷過大引發炸肺，最終仍不幸死亡。那提阿里木江難過表示，「我照顧到凌晨4點左右，早上來查看的時候，它的身體已經硬了」，他痛心呼籲遊客文明出遊，不要用無人機驚擾草原動物。

事件曝光後引發熱議，許多網友紛紛留言表示，「好可憐，死亡是很痛苦的」、「小馬無妄之災」、「無人機真該加強管理了」、「無人機起飛都有定位，一查就有」、「新疆飛無人機是要報備的，查下可以查到」、「太壞了」、「現在的遊客為了拍照影片都瘋了，該管管了」、「缺德的遊客必須高倍賠償」。

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