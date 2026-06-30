河中發現落水汪「來回狂游超難救」　消防員奮力抱起驚：是郊狼

▲消防員意外在水中救起郊狼。（圖／翻攝自Instagram／capecoralfd）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一場驚險的「救狗行動」最後卻演變成救起一隻野生動物。有民眾發現水中有一隻落水狗立即通報，消防隊員趕到現場後試圖救起，然而狗狗卻十分不配合，就是不願意游向岸邊，最後花了一番力氣總算把動物救起，結果發現救起的竟然是一隻年幼郊狼。

運河驚傳浪汪落水 消防員下水抱起傻眼

[廣告]請繼續往下閱讀...

佛州科勒爾角(Cape Coral)消防隊22日接獲報案，有民眾發現一隻狗狗受困在運河中，立即派出消防車與救援車前往現場，然而他們前往現場後，這隻狗狗卻不斷在運河兩岸來回游動，當他們抵達運河一邊時，狗狗就會游到另外一邊，讓救援行動變得十分困難。

當時正在運河中划船的當地居民迪娜(Denae Judd)發現事件後，好心提供消防員幫助，幫忙告知他們狗狗在河中的所在位置，眾人合力之下好不容易才將狗狗抓住，沒想到消防員下水後發現，一直以為在救的「狗狗」竟然是一隻郊狼。

從救援影片中可看到，消防員小心地潛入碼頭下方，安全地將小郊狼抱在懷中，最後成功回到岸上。

消防員表示，雖然過往執行過許多次類似任務，但從水中救起郊狼也是第一次，考量到郊狼一直在水中游泳也有些體力不支，所以沒有直接野放，而是先送到動物救援中心接受治療與安置，等到康復後再送回大自然生活。