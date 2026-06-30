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中途小貓把溫柔阿金「當專屬坐騎」　天天站背上兜風：找到養母了

中途小貓把溫柔阿金「當專屬坐騎」　天天站背上兜風：找到養母了。（圖／翻攝自TikTok／@britts.kittens）

▲小貓把阿金當專屬坐騎。（圖／翻攝自TikTok／@britts.kittens）

記者李振慧／綜合報導

黃金獵犬天生親人，不只對人類友善就連對其他動物也充滿耐心。美國一名飼主分享，家中近來多了一隻小貓尼克(Nick)，很快就與所養的黃金獵犬貝利(Bailey)培養出友誼，好脾氣的貝利甚至還願意讓尼克騎在背上，載著小貓四處兜風。

把大狗當坐騎　小貓穩站背上不肯離開

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居住在奧勒岡州的網友@ britts.kittens分享，時常擔任中途的她近來家中多了一群需要照顧的小貓，其中一隻叫做尼克的黑白小貓，和黃金獵犬貝利培養出超親密的友情，一狗一貓無論去哪總是會待在一起。

@britts.kittens things are escalating between my dog and foster kitten #kittensoftiktok #fosterkittensoftiktok #newgirlkittens #goldenretriever #dogandcat ♬ Funniest - Litle Project

影片中可看到，性格溫柔的貝利不但對小貓們很有耐心，甚至還願意讓尼克把牠當成坐騎，無論貝利去哪，尼克一直穩穩地站在貝利身上，完全沒有要離開的意思。

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飼主表示，每當她在家中找不到尼克時，只要去貝利旁邊就會找到，而且通常都是騎在貝利身上，「原來貝利才是牠們的中途養母，不是我，哈哈」。

貓狗間的可愛互動擄獲一票網友的心，許多網友留言，「狗狗是貓咪的戰車」、「這是一隻牛仔貓」、「天啊，太可愛了」、「貝利對小貓真是溫柔又有愛心」、「牠很喜歡背上的小夥伴」。

動物專家指出，黃金獵犬因為天生狩獵慾低、具高度耐心、同理心與會本能保護小動物等天性，讓牠們成為最適合與其他寵物共同生活的犬種之一，但仍建議初次讓阿金和貓咪等小動物相處時，應全程在飼主陪同下互動，並為小貓提供隨時可以躲藏的空間，才能安全建立友誼。

關鍵字： 黃金獵犬小貓寵物貓狗黑白貓奧勒岡州中途養母

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