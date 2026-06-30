浪貓吃飽不走「哀傷眼直盯屋內」　女幫就醫收編驚：罹患貓愛滋

▲浪貓一直盯著屋內，不肯離開。（圖／翻攝自Instagram／jacnpat）

記者李振慧／綜合報導

美國田納西州一名女子家附近出現一隻流浪貓，平時有固定餵養流浪貓習慣的她，每次都會幫這隻小貓提供食物，然而某天這隻警戒心強的貓咪吃飽後，突然反常待在門口不肯離開，甚至透過窗戶一直往裡面望，似乎正在向她求救，讓她見狀決定出手收編。

眼神超哀傷 浪貓隔窗凝視屋內引注意

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女子潔克琳(Jaclyn Andersen)在網路上分享，大約從6周前開始一隻臉圓圓的流浪貓常出現在她家附近，她幫小貓取名為查爾斯(Charles)，通常查爾斯吃完食物後就會離開，然而某次查爾斯吃完後一直隔著窗戶往裡面看，眼神看起來十分悲傷，吸引了她與家中3隻貓的注意。

影片中可看到，家中3隻貓咪好奇地觀察查爾斯吃飯的模樣，查爾斯吃完後正要離開時，突然停下腳步，用著悲傷的眼神回望著窗戶，似乎想要告訴潔克琳什麼，她觀察一會後注意到查爾斯看起來似乎生病了。

浪貓罹患貓愛滋 女溫暖收編給牠一個家

潔克琳後來帶查爾斯就醫，得知查爾斯得了俗稱貓愛滋的貓免疫缺陷病毒(FIV)，立刻決定收編，給查爾斯一個能夠安穩休息的家。

潔克琳更新影片曝光查爾斯近況，由於查爾斯還是很警戒環境也很怕人，目前已搬到一間特別為牠準備的空房間中，已經習慣當浪貓的牠還在努力適應室內生活，但潔克琳相信隨著時間過去，未來牠會成為這個大家庭中不可或缺的一員。