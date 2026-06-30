▲由於天氣變熱，飼主放了兩桶冰塊給狗狗們降溫。（圖／Threads@jam_stitch提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

最近氣溫升高，飼主jam為了幫家裡的德國牧羊犬們清涼一下，於是準備了幾個大桶子讓牠們玩冰塊，還特地使用可食用的冰讓狗狗們可以放心吃下肚。幾隻汪星人圍在冰桶前認真地挖冰舔水，不只狗狗喜歡飼主也開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲一邊開心挖冰塊，再順便喝點冰水消暑。（圖／Threads@jam_stitch提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

伸爪挖冰舔不停 整顆頭伸進去超享受

影片中只見幾隻德牧圍在冰桶邊，好奇的伸手撥弄著裡面的冰塊，臉上還掛著滿足的笑容，不一會兒地板就被融化的冰水弄得濕答答，後來乾脆兩隻前爪全部伸進去，開始挖掘桶裡的「冰山」，似乎非常喜歡它清涼的觸感，偶爾還會分心來找媽媽討摸，再回來繼續研究冰塊。後來還時不時整顆頭伸進去，一口接一口舔著融化的冰水玩的不亦樂乎。

▲桶子裡都是可食用冰塊，所以狗狗們可以放心喝。（圖／Threads@jam_stitch提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲好奇的撥弄冰塊中。（圖／Threads@jam_stitch提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

夏日最單純的快樂 一桶冰塊就心滿意足

這段充滿夏日氣息的消暑日常曝光後，也讓許多人被6隻德牧的反應萌翻，紛紛笑說這招消暑大法真的非常聰明，除了可以幫狗狗補充水份外還能讓牠們大玩特玩，「真可愛，台灣真的太熱了><」、「嗑冰嗑得超認真又療癒」、「夏天就是要這樣玩才過癮！」。

▲舔冰塊時也順便喝了不少水。（圖／Threads@jam_stitch提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）