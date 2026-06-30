一個都不能留下！　老翁遇「百年最強震」堅持帶2狗1貓1鸚鵡逃命

▲老翁堅持帶寵物撤離的畫面在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／@carlosguerrero1708）
記者李振慧／綜合報導
委內瑞拉24日連續發生規模7.2與7.5強震，被認為是當地百年來最強地震，造成多人死傷。在一片混亂中，當地一名老翁撤離時，堅持帶著4隻相伴多年的寵物一起逃生的畫面，在網路上瘋傳，溫暖舉動感動無數網友。
委內瑞拉百年最強震 老翁堅持帶毛孩一起離開
委內瑞拉雙強震發生後，造成大規模建築物倒塌與傷亡，死亡人數已增加至1719人，5034人受傷，目前當地救援工作仍持續進行中。網路上近來流傳一段影片，事件發生時一名老翁第一時間撤離家中，他沒有選擇自己逃亡，而是堅持帶著如同家人般的寵物一起離開。
@carlosguerrero1708
estamos en la cancha que está lado del bloque estamos bien pero la noche va ser larga porque no podemos todavía entrar El temblor fue fuerte♬ sonido original - CARLOS, CAFÉ Y COMPAÑÍA????????
影片中可看到，這名叫做卡洛斯(Carlos)的老翁坐在路邊，然而身上緊抱著所養的4隻寵物，分別是2隻愛犬烏蘇拉(Úrsula)和艾布莉(Abril)、一隻黑貓與一隻鸚鵡。當地震發生時，卡洛斯急忙用2根繩子拖著2隻寵物犬，並把鸚鵡放在口袋，手上則抱著黑貓，才成功把4隻寵物一起帶走。
卡洛斯在影片中表示，這些寵物多年來陪伴在身邊就像是家人，他絕對不會拋下任何一個離開。影片曝光後迅速在網路上引發關注與討論，許多網友稱讚卡洛斯的行為展現了人與寵物之間的深厚情感，並認為真正的家人不分物種。
@carlosguerrero1708
estamos bien nos encontramos en la cancha al lado del bloque, fue fuerte terremoto no podía salir se me cerró la puerta no quería dejar a mis compañeros solo los tomes con mis manos los abraze me a rodille y rezaba el piso se movia las paredes también se movían solo me quedo rezar esperar que pasará el terremoto abrazados a mis compañeros hasta que dejo temblar pude salir♬ sonido original - CARLOS, CAFÉ Y COMPAÑÍA????????
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