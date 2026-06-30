食刻守護！法國皇家攜手momo做公益　每下一單捐浪浪一餐

▲法國皇家三年愛心長跑捐糧，持續為長期照護老、病、癱犬的犬山居提供營養支持。（圖／犬山居提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

持續關注流浪動物照護議題的法國皇家再度與momo購物網合作推出「食刻守護 浪愛延續」公益活動，今年已是雙方連續攜手推動捐糧計畫的第五年，同時也即將完成自2024年啟動、三年累積捐贈5,000公斤飼料的目標，持續提供犬山居／社團法人台灣同伴動物扶助協會穩定的營養資源，幫助高齡、傷病與失能犬隻能獲得更好的照顧。

▲除了提供營養支持外，法國皇家也持續關注流浪動物議題，倡議「尊重生命、終養不棄養」。（圖／犬山居提供）

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「食刻守護 浪愛延續」活動將於7月1日至7月16日登場，消費者只需在momo購物網購買法國皇家乾糧或濕糧商品，每增加一筆訂單就會由品牌捐出約一餐（120克）的飼料給收容單位。除此之外，單筆消費滿1,999元，還有機會獲得限量「法國皇家雙層小紅碗」，讓飼主替家中毛孩採買的同時，也能一起投入公益。

▲活動期間於momo購物網購買任一款法國皇家商品，單筆滿1999元有機會獲得限量「法國皇家雙層小紅碗」。（圖／法國皇家提供）

法國皇家台灣香港總經理張堇琪表示，希望透過實際行動，讓更多流浪動物獲得營養與照護資源，「每一隻毛孩都值得被好好照顧」。品牌也持續倡議「終養不棄養」觀念，呼籲民眾在認養前做好評估，降低棄養情況發生。

犬山居／社團法人台灣同伴動物扶助協會創辦人林文鮮則指出，長期照護老病癱浪浪需要大量資源，感謝企業多年投入公益，讓收容犬隻能持續獲得穩定飼料與照顧，也盼社會大眾能更加重視動物福利與飼主責任。

▲法國皇家五度攜手momo購物網做公益，發起「食刻守護 浪愛延續」公益捐糧活動。（圖／法國皇家提供）

【關於法國皇家】

法國皇家注重貓犬的個別差異，尊重牠們的天性，以科學知識為基礎，研發最精準的營養配方。我們所做的每一件事，都是為了貓咪與狗狗的健康幸福著想，這也是我們的熱情所在。由於我們對貓犬的需求有非常深刻的了解，所以我們能製造出全世界最精準的寵物健康營養飼料。我們與優秀的科學家、獸醫師及行為專家合作，並持續與世界各地的貓犬飼主溝通，了解不同的需求。並貫徹貓狗為優先的理念，除了希望透過精準營養改善寵物的健康外，也致力透過教育與公益幫助牠們獲得良好的生活品質。我們以永續發展為目標善盡企業社會責任，藉此來為寵物創造一個更美好的世界。

