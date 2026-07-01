ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

德牧搞砸導盲犬考試資格！「無辜表情」一夜爆紅...780萬人聲援

德國牧養犬「萊克」雖搞砸了考試，不過可愛表情一夜爆紅，如今是個大社群紅人。（翻攝自X）

▲德國牧養犬「萊克」雖搞砸了考試，不過可愛表情一夜爆紅，如今是個大社群紅人。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

一隻德國牧養犬「萊克」服務犬（Service dog）資格考試中，因緊咬絨毛玩具不放，導致落榜，雖失去重要的考試資格，不過萊克也因「超融化表情」，引發網友暴動，吸超過780萬人朝聖，並紛紛聲援萊克，希望讓牠永久成為玩具的專屬服務犬。

據了解，德國牧養犬「萊克」（Ryker）近日在社群爆紅，原來當時牠正進行「導盲犬」重要考試資格，但在集中測試環節，並未按照指示專注完成任務，反而咬起一個干擾用的大象毛絨玩偶，並當場開心的玩起來，但萊克因放棄任務且專注力不足，無法忍住外在誘惑，最終被考官判定不合格淘汰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

萊克雖因貪玩把考試考砸，不過期飼主並未指責，反而看到牠真的很喜歡玩玩具，在考試後返家時，買了一個同款大象毛絨玩偶給牠，牠開心的叼著心愛的大象玩偶行經火車站時，緊緊咬住玩偶的萌樣，秒融化其他通勤族，也被路過網友隨手分享到社群，沒想到竟一夜爆紅，隨即被來自不同國家的網友紛紛轉發，包含X、IG、臉書、Threads等社群平台合計已超過780萬人次朝聖。

照片中，萊克在等待火車時，乖巧的咬著大象玩偶，飛機耳坐在飼主旁，似乎相當委屈還不能大玩特玩，畫面一曝光，讓大票網友紛紛直喊「獲得當寵物犬的資格」、「希望牠和大象玩偶過著幸福的生活」、「總不能為了工作不顧絨毛大象玩偶吧」、「放棄童年的快樂，轉身進入朝九晚五服從指令的社畜生活，連狗都知道怎麼選，畢竟不工作也有飯吃。」也有網友紛紛聲援萊克，希望讓牠能永久成為玩具的專屬服務犬。


更多鏡週刊報導
台灣麻雀誤搭船「一覺醒成明星」　澳洲民眾打爆港口電話求賞鳥
「被我X的時候是處嗎」　男親戚狂約亂倫砲！播A片硬上14歲姪女下場GG了
疑台南外送員「送餐送上床」瘋傳　13秒不雅片曝光網全看傻

關鍵字： 德國牧養犬萊克Ryker鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【油鍋起火竟沖水？】火勢瞬間竄天花板　廚房秒變火海！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

獨角仙都被抓走！大坑9號步道現痛心警示牌　蟲類部落連帶消失　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅　月收入竟超越主人

剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編

浪貓吃飽不走「哀傷眼直盯屋內」　女幫就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

不太黑聯盟失去一角！　貓爺爺：我想成為照顧大家的貓菩薩

女住家意外變野生托兒所　鹿媽「天天送小鹿報到」覓食完再接回

愛貓出門「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽氣炸以為虐貓發現真相傻

「來台看貓熊」成日本新風潮！　還有旅行社推專門行程

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊！咬破寶特瓶喝水解渴

獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門像世界末日來臨

賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

「不太黑聯盟」黑貓爺爺的靈魂告白　用照片傳遞回憶密碼

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

梅西被全隊拋上天空！　阿根廷逆轉埃及後瘋狂慶祝

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒：那就恭喜阿根廷奪冠

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

水科技驅動產業轉型、國際水週10月14日登場　現已開放登記參觀

寵物動物熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

讀者迴響

熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

大雨一直下！動物園爬蟲館天花板塌　泥流狂瀉

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面