德牧搞砸導盲犬考試資格！「無辜表情」一夜爆紅...780萬人聲援

▲德國牧養犬「萊克」雖搞砸了考試，不過可愛表情一夜爆紅，如今是個大社群紅人。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

一隻德國牧養犬「萊克」服務犬（Service dog）資格考試中，因緊咬絨毛玩具不放，導致落榜，雖失去重要的考試資格，不過萊克也因「超融化表情」，引發網友暴動，吸超過780萬人朝聖，並紛紛聲援萊克，希望讓牠永久成為玩具的專屬服務犬。

據了解，德國牧養犬「萊克」（Ryker）近日在社群爆紅，原來當時牠正進行「導盲犬」重要考試資格，但在集中測試環節，並未按照指示專注完成任務，反而咬起一個干擾用的大象毛絨玩偶，並當場開心的玩起來，但萊克因放棄任務且專注力不足，無法忍住外在誘惑，最終被考官判定不合格淘汰。

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萊克雖因貪玩把考試考砸，不過期飼主並未指責，反而看到牠真的很喜歡玩玩具，在考試後返家時，買了一個同款大象毛絨玩偶給牠，牠開心的叼著心愛的大象玩偶行經火車站時，緊緊咬住玩偶的萌樣，秒融化其他通勤族，也被路過網友隨手分享到社群，沒想到竟一夜爆紅，隨即被來自不同國家的網友紛紛轉發，包含X、IG、臉書、Threads等社群平台合計已超過780萬人次朝聖。

照片中，萊克在等待火車時，乖巧的咬著大象玩偶，飛機耳坐在飼主旁，似乎相當委屈還不能大玩特玩，畫面一曝光，讓大票網友紛紛直喊「獲得當寵物犬的資格」、「希望牠和大象玩偶過著幸福的生活」、「總不能為了工作不顧絨毛大象玩偶吧」、「放棄童年的快樂，轉身進入朝九晚五服從指令的社畜生活，連狗都知道怎麼選，畢竟不工作也有飯吃。」也有網友紛紛聲援萊克，希望讓牠能永久成為玩具的專屬服務犬。

Um pastor alemão foi reprovado como cão de serviço porque se recusou a soltar seu elefante de pelúcia. pic.twitter.com/rzvoKlhr0P — ACERVO (@AcervoCharts) June 28, 2026



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