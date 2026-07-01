ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

球迷街頭慶世足賽　女新聞驚見「失蹤一個月汪」被當吉祥物遊行

球迷街頭慶世界盃　女新聞驚見「失蹤一個月愛犬」被當吉祥物遊行。（圖／Facebook／Ale Garcia）

▲女主人意外在新聞畫面中看到失蹤汪。（圖／Facebook／Ale Garcia）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名女子所養的愛犬戈爾達(Gorda)於5月底失蹤，她焦急四處尋找1個月都沒有結果，沒想到近來墨西哥國家隊在世界盃中傳出3-0擊敗捷克隊消息，她竟然在民眾歡慶足球賽的新聞畫面中，看到戈爾達像吉祥物一樣，被球迷抱著一同在街上遊行。

國家隊贏球晉級　女看新聞發現愛犬

[廣告]請繼續往下閱讀...

居住在墨西哥維多利亞城(Ciudad Victoria)郊區Lomas de Guadalupe的女子艾爾(Ale Garcia)，所養的6歲寵物犬戈爾達5月24日突然在社區中失蹤，過去幾周她一直無法獲得寵物犬的任何訊息，沒想到最後居然是在新聞上看到愛犬身影。

墨西哥在世界盃小組賽最後一戰以3比0擊敗捷克，並以3戰全勝的完美戰績挺進淘汰賽，引發球迷走上街頭慶祝。艾爾的兄弟在觀看相關新聞時，意外在畫面上看到被球迷高高舉起的戈爾達，新聞照片上還寫著「連狗狗都在慶祝」。

相隔一個月重逢　主人笑：我們辛苦牠竟然參加派對

艾爾與家人立刻就確認新聞中的狗狗是戈爾達，比對畫面背景後找到遊行地點，幸好抵達時，球迷們仍在開心慶祝，而一個月沒見面的戈爾達也很快就認出主人，讓他們順利相認並帶回愛犬。

艾爾與愛犬因為世界盃團圓的故事很快在網路上爆紅，引發各大媒體報導，艾爾受訪時開心表示，「找了一個月之後，我作夢也沒想到會是透過墨西哥隊的慶祝影片找到牠，我當時心情很複雜，想哭又想笑，當我們焦急尋找牠的時候，牠竟然在參加派對」。

艾爾後來帶戈爾達去看了獸醫，戈爾達除了需要補充食物和休息，除此之外健康情況良好，目前已回到家中。溫馨故事讓網友留言，「真可愛，很高興牠回家了」、「狗狗離家一個月，最後統治了一整隊球迷」、「哈哈，狗狗為了參加遊行隊伍離家」。

關鍵字： 世足賽2026世足世界盃墨西哥寵物球迷遊行Ale Garcia

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

湖北龍捲風8死1失聯　倖存者雙腳離地被吹飛

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人熬夜瘋看世足賽　貼心汪催上床睡覺超困惑：怎麼還不進來

一個都不能留下！　老翁遇「百年最強震」堅持帶2狗1貓1鸚鵡逃命

中途小貓把溫柔阿金「當專屬坐騎」　天天站背上兜風：找到養母了

浪貓吃飽不走「哀傷眼直盯屋內」　女幫就醫收編驚：罹患貓愛滋

河中發現落水汪「來回狂游超難救」　消防員奮力抱起驚：是郊狼

女幫助路邊虛弱歐告「就醫發現快臨盆」　1善舉意外救9條命

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

獨角仙都被抓走！大坑9號步道現痛心警示牌　蟲類部落連帶消失　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅　月收入竟超越主人

剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊！咬破寶特瓶喝水解渴

獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門像世界末日來臨

賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

「不太黑聯盟」黑貓爺爺的靈魂告白　用照片傳遞回憶密碼

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

梅西被全隊拋上天空！　阿根廷逆轉埃及後瘋狂慶祝

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒：那就恭喜阿根廷奪冠

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

水科技驅動產業轉型、國際水週10月14日登場　現已開放登記參觀

寵物動物熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

讀者迴響

熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

大雨一直下！動物園爬蟲館天花板塌　泥流狂瀉

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面