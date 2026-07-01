球迷街頭慶世足賽　女新聞驚見「失蹤一個月汪」被當吉祥物遊行

▲女主人意外在新聞畫面中看到失蹤汪。（圖／Facebook／Ale Garcia）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一名女子所養的愛犬戈爾達(Gorda)於5月底失蹤，她焦急四處尋找1個月都沒有結果，沒想到近來墨西哥國家隊在世界盃中傳出3-0擊敗捷克隊消息，她竟然在民眾歡慶足球賽的新聞畫面中，看到戈爾達像吉祥物一樣，被球迷抱著一同在街上遊行。

國家隊贏球晉級 女看新聞發現愛犬

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居住在墨西哥維多利亞城(Ciudad Victoria)郊區Lomas de Guadalupe的女子艾爾(Ale Garcia)，所養的6歲寵物犬戈爾達5月24日突然在社區中失蹤，過去幾周她一直無法獲得寵物犬的任何訊息，沒想到最後居然是在新聞上看到愛犬身影。

墨西哥在世界盃小組賽最後一戰以3比0擊敗捷克，並以3戰全勝的完美戰績挺進淘汰賽，引發球迷走上街頭慶祝。艾爾的兄弟在觀看相關新聞時，意外在畫面上看到被球迷高高舉起的戈爾達，新聞照片上還寫著「連狗狗都在慶祝」。

相隔一個月重逢 主人笑：我們辛苦牠竟然參加派對

艾爾與家人立刻就確認新聞中的狗狗是戈爾達，比對畫面背景後找到遊行地點，幸好抵達時，球迷們仍在開心慶祝，而一個月沒見面的戈爾達也很快就認出主人，讓他們順利相認並帶回愛犬。

艾爾與愛犬因為世界盃團圓的故事很快在網路上爆紅，引發各大媒體報導，艾爾受訪時開心表示，「找了一個月之後，我作夢也沒想到會是透過墨西哥隊的慶祝影片找到牠，我當時心情很複雜，想哭又想笑，當我們焦急尋找牠的時候，牠竟然在參加派對」。

艾爾後來帶戈爾達去看了獸醫，戈爾達除了需要補充食物和休息，除此之外健康情況良好，目前已回到家中。溫馨故事讓網友留言，「真可愛，很高興牠回家了」、「狗狗離家一個月，最後統治了一整隊球迷」、「哈哈，狗狗為了參加遊行隊伍離家」。