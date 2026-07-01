睡醒蝙蝠蓋住口鼻！11歲男童沒傷口卻染狂犬病　19天後不治

▲加拿大一名11歲男童睡夢中遭蝙蝠停留臉部，因未發現傷口未就醫，約19天後確診感染狂犬病，不幸身亡。（圖／示意圖／VCG）

文／CTWANT

加拿大安大略省（Ontario）2024年夏天發生一起罕見悲劇，一名11歲男童在睡夢中驚覺一隻蝙蝠停留在臉部，幾乎覆蓋口鼻，他本能地將蝙蝠拍開，家人事後檢查未發現任何咬傷、抓痕或流血跡象，因此未立即就醫。不料約19天後，男童陸續出現神經系統症狀，最終確診感染狂犬病（Rabies），雖經積極搶救仍不幸身亡。這起病例不僅成為安大略省自1967年以來首起本土感染的人類狂犬病病例，也讓醫界再次示警，強調只要與蝙蝠有直接接觸，即使沒有任何可見傷口，也可能暴露於致命風險。

根據英國《每日郵報》（Daily Mail）、加拿大《加拿大廣播公司新聞》（CBC News）報導及刊登於《加拿大醫學協會期刊》（Canadian Medical Association Journal）的病例報告，事發當時男童正在安大略省北部一處度假小屋過夜，深夜突然因口鼻遭異物覆蓋而驚醒，睜眼後赫然發現一隻蝙蝠停在自己臉上，幾乎遮住鼻子與嘴巴。他下意識立即揮手將蝙蝠拍開，父親則拿鍋子將蝙蝠捕獲，隨後放回屋外。家人仔細檢查男童身體及臉部，沒有發現任何咬痕、抓傷、流血或其他外傷，加上認為蝙蝠行為沒有異狀，因此判斷沒有大礙，也未前往醫院接受檢查或施打狂犬病暴露後預防處置（Post-Exposure Prophylaxis，PEP）。

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然而，看似平安無事的接觸，卻讓病毒悄悄潛伏體內。約19天後，男童開始出現身體不適，起初只是輕微症狀，但很快演變為右側臉部刺痛、麻木、腫脹及持續嘔吐等神經系統異常。由於家屬始終強調孩子沒有遭蝙蝠咬傷，也沒有看到任何傷口，醫療團隊最初朝其他較常見疾病方向診斷，直到病況急遽惡化後，才確認感染狂犬病。可惜此時病毒早已沿著周邊神經一路侵入脊髓及大腦，中樞神經系統受到嚴重破壞，錯過黃金預防時機。

男童隨後被送入加護病房，醫療團隊持續提供超過兩週積極支持性治療，希望穩定病情，但由於狂犬病一旦進入發病階段，目前仍缺乏有效治療方式，即使全力搶救，也無法阻止病情持續惡化。最終，經醫療團隊評估已無恢復可能，家屬忍痛撤除維生系統，在親人陪伴下走完人生最後一程。家屬事後同意公開整起事件，希望透過自身經歷提醒社會，不要再有人因忽略蝙蝠接觸風險而失去寶貴生命。

參與治療的加拿大兒童感染科專家布萊恩哈默爾（Brian Hummel）表示，這起案例最值得警惕的地方，就是蝙蝠造成的狂犬病暴露往往極難察覺。蝙蝠牙齒細如針尖，咬傷可能小到肉眼完全無法辨識；此外，只要帶有病毒的唾液接觸到人體細微傷口，甚至眼睛、口腔、鼻腔等黏膜，也可能讓病毒入侵體內。他強調，「沒有看到傷口，不代表沒有暴露」，尤其蝙蝠若曾直接接觸臉部、頭頸部等高風險部位，都應立即前往醫院，由醫師評估是否需要施打狂犬病免疫球蛋白及疫苗等暴露後預防治療，而不是僅憑肉眼判斷是否安全。

研究指出，這是安大略省近58年來首起本土感染的人類狂犬病病例；若放眼全加拿大，自1924年至今也僅通報28起人類狂犬病案例，屬於極為罕見事件。不過，專家提醒，蝙蝠仍是加拿大及美國最主要的人類狂犬病感染來源。美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，CDC）指出，雖然野外蝙蝠實際帶有狂犬病病毒的比例不到1%，但近年美國多數人類狂犬病死亡案例都與蝙蝠有關。一旦狂犬病出現臨床症狀，死亡率幾乎接近100%；相反地，只要在潛伏期及早接受暴露後預防處置（PEP），成功預防感染的機率也幾乎可達100%。因此，只要曾與蝙蝠有任何直接接觸，即使沒有咬痕、抓傷或流血，也絕不可掉以輕心，應盡速就醫接受專業評估。

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