不准進我家！野生黑熊闖後院閒逛　被小黑白貓「霸氣追殺」嚇逃

▲黑熊被家貓嚇跑。（圖／翻攝自TikTok／@mydogslifebuddy）

記者李振慧／綜合報導

加拿大卑詩省(British Columbia)近來發生小貓大戰黑熊的驚險事件。一隻野生黑熊闖入民宅，悠閒在後院閒晃時遇到飼主養的一隻黑白貓，小貓的體型雖然比黑熊小了許多，氣勢卻完全不輸，一下子就把黑熊嚇得拔腿就跑，影片吸引數萬人觀看。

黑熊闖入民宅 被霸氣小貓瘋狂追趕

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事件發生在卑詩省奎斯內爾市(Quesnel)一戶民宅後院。從監視器畫面可看到，一隻黑熊進入民宅後，正在後院四處探索，沒想到閒逛到一半時，被突然出現的黑白貓追趕。

@mydogslifebuddy Black bear sneaks into back yard gets rekked by cat ♬ Funny - Gold-Tiger

小貓雖然體型嬌小，面對黑熊卻完全不畏懼，一路追趕著黑熊，嚇得黑熊完全不敢逗留，只能狼狽逃跑，最後乾脆跳過圍牆，一下就消失在附近森林中，畫面全被附近鄰居拍下。

影片曝光後立即爆紅，不少網友熱議小貓才是真正的後院守護神，「熊真的是被嚇到逃跑，這局貓咪勝出」、「幸好那是一隻小熊，闖入的如果是成年熊的話，結局可能會相反」、「我家貓咪雖然都養在室內，但如果有人敲門牠都會低吼，我覺得牠也會做一樣的事」。