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伏地挺身「黑色槓片」自動加碼！　觸感軟綿綿還有點可愛

▲飼主在健身，結果家裡的黑貓跑來幫他增加重量。（圖／Threads@roy_chan_roy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

香港網友Roy是位健身教練，這天他在家練習伏地挺身，沒想到背上突然多出一塊毛茸茸的「槓片」。原來是家裡的黑貓「豆豉」擅自跑來幫牠增加重量，淡定的窩在鏟屎官肩胛骨中間的凹陷，隨著他的動作一起上上下下。

▲。（圖／Threads@roy_chan_roy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲豆豉把奴才當坐騎，在他背上趴好趴滿。（圖／Threads@roy_chan_roy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

4.5公斤配重超穩　貓皇搭坐騎超Chill

影片中豆豉趴在Roy的背上，完全不管奴才是不是正在鍛鍊，還很有閒情逸致的東張西望，似乎非常滿意身下這台人肉坐騎的穩定度與舒適度。飼主也透露「槓片」是自己領養回家的貓咪，體重是非常健康的4.5公斤，平時都有做好飲食控制，觸感軟綿綿更不會隨便亂抓人，唯一的小缺點是如果動作太快就會自行跳車。

▲。（圖／Threads@roy_chan_roy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲重約4.5公斤，不會亂伸爪子。（圖／Threads@roy_chan_roy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

貓咪槓片太犯規　大家敲碗哪裡借

這段逗趣影片曝光後，不少網友都開玩笑的留言詢問，哪裡可以借到這款毛茸茸的健身器材，「請問這個形狀的槓片在哪裡領」、「我也要這種槓片」、「請問保暖槓片有外借嗎？」

▲槓片昏睡中。（圖／Threads@roy_chan_roy提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

關鍵字： 標籤:**黑貓健身逗趣槓片伏地挺身

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