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68公斤巨汪散步罷工變「大型路障」 　媽無奈叫車網笑：夏天的我

68公斤巨汪散步罷工變「大型路障」 　媽無奈叫車網笑：夏天的我。（圖／翻攝自TikTok／@chewythenewfie）

▲夏天太熱，狗狗趴地拒絕散步。（圖／翻攝自TikTok／@chewythenewfie）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做Chewy的紐芬蘭犬最近散步時，突然罷工成為「拒否犬」而在網路爆紅。這隻體型龐大的毛孩散步一半時，突然覺得累了，便趴在地上怎樣都不肯繼續前進，讓主人最後沒有辦法，只好叫車來載寵物回家。

拒絕繼續散步　巨汪突然倒地不肯走

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居住在美國北卡羅來納州的女主人艾米(Amy Savino)，時常在網路上分享紐芬蘭犬Chewy的生活日常，體重重達150磅（約68公斤）的Chewy雖然身形巨大，內心卻還是個愛撒嬌的孩子，與96歲奶奶芭芭拉(Barbara Collins)間的可愛互動也常躍上新聞版面。（推薦閱讀：娃娃壞掉巨汪焦急找「最愛奶奶」幫忙　一旁耐心搖尾等待超萌

@chewythenewfie

And then I have to call for help ????❤️

♬ Build Me Up Buttercup (Mono) - The Foundations

女主人上月分享，帶著Chewy在社區散步時，Chewy突然決定罷工，直接躺在路上不肯起來，即使主人不斷鼓勵牠起身繼續回家，但牠就是不為所動，讓主人傷透腦筋。

媽無奈叫車　狗狗立馬「滿血復活」衝上車

面對體型巨大的Chewy，艾米知道自己絕對拉不動牠，最後只好叫車來載，好笑的是，原本完全不肯動的Chewy一看到叫車來了，一秒就起身跑到車上，和剛才死氣沉沉的模樣判若兩人。

影片曝光後，許多網友卻紛紛幫Chewy護航，「外面太熱了啦」、「當然是Chewy說了算」、「這種天氣，我也不想在外面走路」、「狗狗表示，今天工作時間夠了，找人來載我吧」。還有網友打趣表示，「趕快打電話給奶奶」、「下一站，奶奶家」。

關鍵字： 紐芬蘭犬寵物Chewy散步叫車夏天

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