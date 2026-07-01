雙胞胎紅毛猩猩「小寶」不敵呼吸窘迫！　凌晨離世大寶仍搶救中

▲紅毛猩猩小寶在７月１日凌晨不幸離世。（圖／臺北市立動物園提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

日前，臺北市立動物園替紅毛猩猩「可乙」完成全球極為罕見的剖腹產手術，成功迎來一對雙胞胎寶寶。然而就在各界期待兩隻小生命平安長大的同時，7月1日園方沉痛的宣布，其中一隻寶寶「小寶」因早產所導致新生兒呼吸窘迫症候群，搶救超過1個小時仍不幸離世。

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▲小寶出生後，團隊隨即進行保溫、呼吸支持與生命徵象監測。（圖／臺北市立動物園提供）

▲小寶剛出生時的模樣。（圖／臺北市立動物園提供）

由於媽媽「可乙」過去曾有不順利的生產經驗，經過檢查發現牠懷有極其罕見的同卵雙胞胎，醫療與保育團隊立即將牠列為高風險妊娠個案照護，經過醫療團隊審慎評估後決定在尚未足月、但相對安全的時間進行剖腹產，最終大寶小寶順利誕生。然而6月30日中午小寶開始出現呼吸窘迫症況，儘管團隊全力搶救，但還是因為早產的先天發育限制停止了心跳。

▲可乙媽媽，經剖腹產後目前正在穩定恢復。（圖／臺北市立動物園提供）

目前另一隻「大寶」也因為肺部尚未發育成熟，無法自主順暢呼吸，面臨與手足同樣的新生兒呼吸窘迫症候群，動物園醫療團隊正在病房內進行全天24小時不間斷的輪班監控，而紅毛猩猩媽媽「可乙」在經過手術後目前正穩定恢復中。園方表示大寶展現了強烈的求生意志，接下來的幾天將是攸關生死的關鍵期，期盼能借助社會大眾的加油打氣，祝福牠能平安度過難關。

▲還在搶救中的大寶，請為牠加油打氣。（圖／臺北市立動物園提供）