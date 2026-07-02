困廢墟被活埋5天　委內瑞拉小狗奇蹟獲救「狂親臉感謝救命恩人」





▲小狗獲救後不停感謝救命恩人。（圖／翻攝自X／Nayib Bukele）

記者李振慧／綜合報導

委內瑞拉上月發生規模7.2及7.5雙強震，成為該國百年來最嚴重地震，一隻小狗在經歷毀滅性地震後，被活埋在廢墟中長達5天，最後奇蹟獲救，被救出時還開心親吻救援人員臉頰，十分惹人憐愛。

委內瑞拉雙強震侵襲 搜救隊5小時救出受困小狗

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委內瑞拉6月24日連續遭到2次強震侵襲，迄今至少2295人死亡、1萬1267人受傷。救援人員在經過多天的搶救工作中，於受災嚴重的卡拉巴勒達(Caraballeda)地區廢墟中，救出一隻叫做吉賽兒(Giselle)的小狗。

Luego de 5 horas logramos rescatar a esta perrita que responde al nombre de Giselle, en Residencial El Palmar, Caraballeda.



Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya. pic.twitter.com/8ddID8Wtln — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

救援畫面被薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)分享在社群平台X上，畫面中可看到，一支薩爾瓦多搜救隊在廢墟中聽到微弱的狗叫聲，約5個小時後才成功將吉賽兒從倒塌的建築物中救出。

獲救第一反應超暖 小狗搖尾狂親救命恩人道謝

令人感動的是，吉賽兒獲救後的第一個反應，竟然是開心地狂親救援人員的臉，並且搖著尾巴，不停向救命恩人表達感謝，虛弱的牠被救援人員餵水並檢查有無受傷，周圍的人則發出歡呼聲。

布格磊在推文中表示，「經過5個小時的努力，我們終於在卡拉巴勒達的Residencial El Palmar住宅區中救出吉賽兒，如果有人是小狗飼主，可以聯繫我們當地的工作人員，並提供影片或照片以證明是飼主」。據了解，吉賽兒獲救後健康情況良好，當地搜救工作仍在持續中。