球場汪「哀怨盯隔壁爽吃熱狗」爆紅　球隊急發尋狗文：找到本尊了

▲狗狗因為哀怨眼神爆紅。（圖／翻攝自X／MLB）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做喬納(Jonah)的狗狗，因為與主人在MLB邁阿密馬林魚隊比賽中，只能眼巴巴地看著別的狗狗開心吃熱狗，自己卻什麼都沒有，眼神充滿了羨慕，哀怨模樣讓牠在網路上爆紅，還引發球團發文希望能夠找到狗狗，要好好彌補牠。

球場驚見哀怨眼神 狗狗緊盯隔壁汪吃熱狗爆紅

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這起趣味事件發生在邁阿密馬林魚隊22日舉辦的Bark at the Park活動，活動當天球迷可以帶著自家狗狗一起入場觀賞比賽，沒想到當天轉播鏡頭意外拍到，一隻狗狗正在開心享用主人餵食的熱狗時，坐在一旁的6歲狗狗喬納，全程用哀怨眼神緊盯，看得出來牠非常想吃，但是卻乖巧沒有搶食，而是自己默默忍耐。

It's tough seeing others live out your dream ???????? pic.twitter.com/iMSgfb2AaN — MLB (@MLB) June 23, 2026

影片曝光後獲得超過2200萬次觀看，引發無數網友心疼留言，「狗狗看起來太可憐了，誰立刻去給牠一支熱狗」、「我感受到狗狗有多痛苦」、「狗狗的臉好心碎」、「我每次吃飯的時候，我家狗也是用這種眼神看我」。

影片爆紅後，邁阿密馬林魚隊也在網路上發布尋狗啟事，承諾如果能找到狗狗，將會為牠舉辦特別的夢幻活動，果然不久後，就成功獲得喬納的主人彼得(Peter Silveira)現身回應。

爆紅狗找到了 最愛食物其實是冰淇淋

彼得表示，事發時他完全不知道周圍發生了什麼事，「太瘋狂了，牠竟然一直盯著看，好笑的是，我當下完全沒注意到」，當初他是從阿魯巴島(Aruba)收養了原本是流浪犬的喬納，喬納最喜歡的食物其實是冰淇淋。後來在採訪中，喬納終於吃到了牠在球場時一直心心念念的熱狗。

目前彼得與喬納已經答應球隊的邀約，將於7月12日重返馬林魚球場觀賽，並參加球隊特別為喬納打造的「夢幻日」活動。