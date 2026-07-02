墾丁蝶海爆發！紫斑蝶大軍破繭翩飛　自然盛宴吸睛

▲墾丁大量紫斑蝶大爆發。（圖／墾管處提供）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁國家公園迎來夏季生態奇景！首批紫斑蝶幼蟲歷經成長後，7月2日清晨大量破蛹而出，在馬鞍山周邊如浪潮般翩翩飛舞，形成壯觀「蝶海」。未來數週，南灣海岸林及低海拔灌叢地帶可望持續出現紫斑蝶吸蜜景象，吸引遊客前往欣賞自然盛宴。

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墾丁國家公園區內於6月24日發布7月上旬至7月中旬有機會迎來一波成蝶高峰，其首波第一批產卵的紫斑蝶終於在7月2日早上8點大量飛舞，如海浪般一波一波在馬鞍山周圍移動。

未來幾周在墾丁國家公園範圍內，包括南灣周邊海岸林及低海拔灌叢地帶，許多蜜源植物如白水木等，都可能出現大量紫斑蝶吸蜜與飛舞的景象，形成夏季墾丁最具特色的自然生態盛事之一。

墾管處表示，紫斑蝶是臺灣極具代表性的蝴蝶類群，其族群變動往往與氣候條件及植物生長狀況密切相關。雨季影響所形成的繁殖高峰，不僅展現昆蟲生活史與環境變化之間的緊密關聯，也反映墾丁地區仍維持良好的棲地品質與生態功能。墾管處也提醒民眾，前往賞蝶時應遵守國家公園相關規定，切勿捕捉、騷擾或任意觸摸幼蟲及蝶蛹，也不要採摘寄主植物或破壞棲地環境。

另外，拍攝時應保持適當距離，避免翻動枝葉影響昆蟲正常發育；若於道路周邊觀察蝴蝶活動，也應特別注意自身安全及來往車輛；尤其行經道路上空發現蝶群移動，請保持車速在30至40公里之間。歡迎民眾把握即將到來的賞蝶季節，走入墾丁國家公園，以友善且尊重自然的方式，欣賞紫斑蝶翩翩飛舞的生命盛宴。