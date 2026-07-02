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女暖心幫毛茸茸小豬尋主　小短腿奔回爸身邊超萌：根本大狗狗

女暖心幫毛茸茸小豬尋主　小短腿奔回爸身邊超萌：根本大狗狗。（圖／翻攝自TikTok／@aleiairl）

▲女路上偶遇可愛小豬。（圖／翻攝自TikTok／@aleiairl）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子開車在鄉間小路時，遇到一隻友善小豬獨自在路旁，模樣看起來有些無助，她因為擔心小豬特別下車查看，立即察覺到這隻小豬是有人飼養，後來成功幫忙找到主人。重逢時，小豬開心奔向主人的模樣讓網友大呼可愛。

女網友@aleiairl上月18日在網路上分享，她與朋友開車在路上時，偶遇一隻酷你酷你豬(Kunekune Pig)。這種來自紐西蘭的品種豬，特徵是長毛與圓滾滾的身軀，下顎有2個肉垂，且性格溫和，適合當作寵物豬飼養。

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@aleiairl

He was the sweetest I wanted to take him home ???? I miss him already lol. My day is officially made ????

♬ original sound - a♡

影片中可看到，女子特別停下車察看，模樣看起來有些無助的小豬，發現女子後立刻像隻親人的小狗狗般上前靠近，且脖子上有項圈，讓女子察覺到小豬應該是有人飼養的寵物。

女子表示，後來她與同行朋友帶著小豬挨家挨戶上門詢問，最後順利找到主人，還拍下小豬與主人團圓的可愛畫面。只見小豬一看到主人，立即開心地小跑步到主人身邊，盡情享受主人的摸摸。

影片曝光後獲得300多萬點閱，許多網友感動留言，「牠奔向主人的樣子真的好像一隻大狗狗」、「我的天啊，牠看到主人的時候好開心，豬也是有感情的動物」、「奔向爸爸的樣子太可愛了」。

關鍵字： 寵物豬酷你酷你豬Kunekune Pig寵物

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