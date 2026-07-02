毛孩也能吃冰！倍力3新品攻寵物市場　寵物展現場最高折600

▲倍力寵物推出全新三項新品，將在寵物展上首次亮相。（圖／倍力寵物健康食品提供）

記者賈沐蓉 ／綜合報導

台灣夏季高溫持續，越來越多飼主開始重視毛孩的降溫需求。倍力寵物健康食品迎接品牌成立20週年，近期推出3款新品，「WoW益生菌潔牙片」、「寶飽肉蓉粥」及寵物專用冰淇淋，涵蓋口腔保健、主食與夏日冰品，預計7月3日在台北寵物用品展正式亮相。現場除開放試吃體驗，還有最高現折600元與多項贈品活動。

▲最新推出的WoW益生菌潔牙片，結合潔牙與益生菌雙重概念。（圖／倍力寵物健康食品提供）

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【WoW益生菌潔牙片】

在新品設計上，倍力主打專業研發背景。獸醫師詹哲育說明，全新「WoW益生菌潔牙片」結合潔牙與益生菌雙重概念，突破傳統潔牙零食僅止於磨牙的限制。

【寶飽肉蓉粥】

營養師林育瑋表示，「寶飽肉蓉粥」由營養師與獸醫共同監製，採細緻肉絨質地「把肉做米粒般」僅5mm，搭配紅甜椒、藜麥等食材，符合全齡犬日常營養需求。

【寵物冰淇淋】

林育瑋表示，此次推出可降低糖分並添加益生菌的寵物冰淇淋、共有三種口味，除可讓毛孩在享受冰涼美味的同時，也能幫助維持腸胃道菌相平衡，健康消暑無負擔。

倍力寵物執行長李哲宇表示，許多飼主夏天會帶寵物外出散步、露營，毛孩在高溫下同樣需要補水與消暑。不過市面上的人類冰品糖分與添加物較高，犬貓若誤食容易增加腸胃負擔，因此團隊歷時一年研發寵物冰淇淋，作為品牌今年的重要新品布局。獸醫詹哲育也健議小型犬每日最多約可食用三分之一盒，家貓約四分之一盒，大型犬則可控制在1盒內。

▲炎炎夏日倍力推出寵物專用冰淇淋，降低糖分外還有添加益生菌。（圖／倍力寵物健康食品提供）

除了新品展示，倍力在台北寵物展期間也推出多項優惠活動。現場購買優格冰淇淋任選6杯優惠價599元，潔牙片最低每包154元，肉蓉粥最低每包55元，零食、凍乾與餐包則有混搭買5送1。若消費滿額還可現折，最高折抵600元，並採累積贈品方式加碼回饋，加入LINE官方帳號或追蹤IG，還可獲得貓狗飼料贈品。

▲寶飽肉蓉粥由營養師與獸醫共同監製，細緻肉絨質地僅5毫米，還有搭配紅甜椒、藜麥等食材。（圖／倍力寵物健康食品提供）

另外，7月4日中午12點至下午2點，倍力將於展場舉辦「毛孩診療室」活動，由營養師提供一對一飲食與營養諮詢，協助飼主了解毛孩的日常照護需求，現場也預計邀請KOC參與交流。

倍力寵物表示，品牌長期以低敏犬貓糧與在地食材作為產品核心，同時持續強化食安檢驗制度。2024年已建置產品檢驗公開平台，並投入超過200萬元通過美國AAFCO寵物餵食試驗，透過第三方監測犬貓食用後的生理數據，驗證營養吸收狀況，盼提升消費者對產品安全性的信任。

【倍力寵物展相關資訊】：

南港展覽館1館4樓 M420

日期：7/3－7/6

時間：10:00－18:00

現場除了展場優惠，結帳最高再折600元！

滿滿贈品帶回家～有飼料、罐罐、凍乾、涼墊、貓抓板

另外，現場凡加LINE/追蹤IG直接送飼料50g，狗貓的都有

現場六大亮點：

1、冰淇淋四天都有販售+試吃

2、優格冰淇淋

單杯 $109

任選6杯 $599

任選9杯 $859 送冰棒模具

任選12杯 $1080 送冰棒模具

3、潔牙片一包(7入)最低154/包(單支22元)

4、寶飽肉蓉粥最低55/包

5、零食、凍乾、餐包混搭買5送1

6、全場優惠滿額現折／贈品累贈

滿1,200 折100 + 400g犬糧or貓罐*2

滿2,800 折250 + 貓狗涼墊

滿4,500 折400 + 手作零食

滿6,000 折600 + 原肉凍乾