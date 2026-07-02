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震驚全台走私貓案判了！36隻品種貓全安樂死　主嫌僅判刑1年

貓,喵星人,寵物（圖／達志／示意圖）

▲「貓大人貓舍」的吳志豪透過男子「小李」從中國走私36隻名貴品種貓。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

去年3月震驚全台、引發社會大眾與愛貓人士高度關注的澎湖走私36隻品種貓案，澎湖地方法院近日作出一審判決。主嫌吳志豪（綽號豪哥、大雄哥）明知中國屬於狂犬病疫區，且貓隻為管制進口之活體動物，竟為了追求暴利铤而走險，被法院依《懲治走私條例》之共同犯準私運管制物品進口罪，判處有期徒刑1年，涉案手機依法沒收，且法官不予宣告緩刑。至於涉案的36隻名貴品種貓，因具有高度防疫風險，已由農業部防檢單位依法執行人道撲殺與焚化處理。

判決書指出，身為屏東某咖啡廳店長並在高雄合夥經營「貓大人貓舍」的吳志豪，在整起犯罪鏈中扮演核心的出資與策劃角色。他提供高達80萬元的資金，透過與中國籍男子「小李」聯繫，購入包括18隻布偶貓、10隻緬因貓，以及阿比西尼亞貓、曼赤肯貓、英國長毛貓、賽爾凱克貓等共36隻名貴品種貓。經事後估算，這批品種貓的完稅價格高達67萬6,692元，遠遠超過法定單次私運完稅價格10萬元的管制標準。

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整起走私計畫分工縝密，該批品種貓於去年3月1日晚間，由船隻從中國福建省廈門市偷運至澎湖縣湖西鄉的青螺沙灘。吳男與多名共犯接應後，先將貓隻用自用小客貨車載往住處車庫安置。隨後，吳男透過LINE通訊軟體指示共犯，計畫將貓隻運往「尖山貨運碼頭」，並企圖透過長奕航運「長安1號」雜貨輪的林姓船員，夾帶上船走私至嘉義布袋港以轉運台灣本島販售。

然而，天網恢恢，3月5日上午尖山安檢所人員在對「長安1號」進行例行安檢時察覺異狀，進而當場攔截這批藏匿於2樓駕駛台後方救生甲板的貓隻。防疫人員初步判別發現，這36隻貓咪不僅沒有任何檢疫證明，更全數未植入晶片與施打疫苗。檢警隨後展開深入搜索並循線瓦解該走私集團。

雖然吳男在審理期間坦承犯行，全案並依簡式審判程序審理，但法官認為走私活體動物可能夾帶狂犬病等重大疫病，嚴重危害國內生態及動物防疫，也破壞合法寵物業者的公平競爭，情節非輕，若給予緩刑恐讓人心存僥倖，因此決定不予緩刑。

這起走私案最終導致36隻無辜的名貴品種貓全數遭到安樂死，當時曾引發輿論譁然與各界悲蟬。如今一審判決出爐，主嫌僅遭判刑1年且無緩刑，其判決刑度是否足以發揮對走私活體動物的嚇阻效果，再度掀起保育團體與愛貓人士的熱烈討論。


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關鍵字： 貓大人貓舍鏡週刊

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