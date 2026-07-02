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遛狗遇流浪小貓主動認爸　男幫安置「1天內被蹭腿收服」：太可愛

遛狗遇流浪小貓主動認爸　男幫安置「1天內被蹭腿收服」：太可愛。（圖／翻攝自Reddit）

▲養狗男莫名被小貓挑中。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子帶著寵物犬出外遊玩時，意外遇到一隻喵喵叫不停的小貓，小貓一看到他就主動上前，彷彿在向他撒嬌「請帶我回家」。男子原本只打算暫時幫忙收留小貓，之後尋找新的主人，沒想到短短一天內就被小貓收服，最後決定正式收編。

家中已有3隻狗  男遛狗意外被小貓收編

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男子在國外論壇Reddit上分享，當時他帶著寵物犬到戶外散步，正打算玩檢丟球的遊戲時，突然聽到附近傳來貓咪的叫聲，他循著聲音走過去，發現一隻小貓居然正在看著他。

Found kitten behind our fence.
by u/MJSweeney in cats

男子不忍心放小貓獨自在戶外，趕緊找了外出籠，用起司和水成功引誘小貓和他回家，後來又趕去賣場買了貓砂盆和貓糧。男子表示，由於家中已經養了3隻狗，實在是不太適合再養1隻貓，然而與小貓相處一天後，很快就被主動趴在他腿上的小萌貓收服，「牠待得時間愈長，我的狀況就愈危險了」。

貼文曝光後立即爆紅，許多網友也都被小貓的模樣收服，紛紛留言說服男子收編。男子後來更新文章表示，「與老婆聊過之後，貓咪分配系統成功了，我們正在討論名字，牠現在是我們的貓了」，最後決定取名為Cinder。

貼文獲得大量網友留言祝福，「當貓咪踏踏時，代表你已經被牠認定了」、「恭喜你獲得新毛孩，應付3隻狗狗對牠絕對不是問題，看牠的眼神就知道了，好好愛這個小天使」、「感覺牠很快就會成為這個家的老大」、「貓咪總是有辦法悄悄走進你的生活，偷走你的心」。

關鍵字： 流浪貓貓咪分配系統CDS寵物收養Reddit

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