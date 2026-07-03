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剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編

剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編。（圖／翻攝自TikTok／@georgieeee22）

▲全家人正在經歷喪犬之痛時，6貓突然進到他們的生活中。（圖／翻攝自TikTok／@georgieeee22）

記者李振慧／綜合報導

許多愛貓人士都希望能被貓咪分配系統(CDS)找上，國外一名飼主便分享，他在自家書房中工作時，突然聽到頭上傳來聲響，好奇抬頭一看，貓媽竟然帶著5隻小貓出現在天窗上，就好像是從天降落一樣，後來一共發現6隻小貓全數收編。

一窩小貓突然降落天窗　全家人緊急安置收驚喜

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網友@georgieeee22近來在網路上分享，自家天窗上突然「降落」貓咪的神奇事件。畫面中可看到，一隻貓媽媽身旁帶著一窩小貓，突然出現在原PO家的天窗上，讓原PO發現時嚇了一大跳，最後把全部小貓都救援進家中，特別為牠們圍出一個專屬區域，貓媽看起來似乎非常滿意這裡的環境和食物。

@georgieeee22 we love a good cat distribution system story ???? #catsoftiktok #catdistributionsystem #skylight #bestdayever #cutestlittlethings ♬ Outro - M83

影片上周曝光後立即獲得破百萬點閱。女子夏琳(Charlene Jackson)接受美國媒體The Dodo採訪表示，最初發現小貓的人其實是她先生，全家人當時正在傷心陪伴所養的12歲愛犬走完生命的最後時刻，人在書房的丈夫卻在天窗上發現一窩小貓。

夏琳表示，由於當時連續下了好幾天的雨，外面天氣其實很寒冷，小貓們可能是為了取暖才跑到天窗上，為了小貓們的安危，全家人決定幫忙救援，過程中還發現有小貓不小心跌進排水溝中，經過一番努力後才順利把貓媽與5隻小貓全數救到家中安置。

溫馨故事獲得網友留言，「謝謝你們救了貓媽和小貓」、「太美了，一群貓咪浮在天空中」、「畫面看起來好神奇」。許多網友好奇小貓們近況，夏琳表示，由於失去養了多年的愛犬，這群小貓就出現在家中，讓他們覺得特別有緣分，所以幫其中2隻小貓找到新家後，決定留下貓媽和剩下3隻小貓。

關鍵字： 貓咪寵物天窗貓咪分配系統CDSCharlene Jackson

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