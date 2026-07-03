女住家意外變野生托兒所　鹿媽「天天送小鹿報到」覓食完再接回

▲女子發現自己莫名變成小鹿的免費保母。（圖／翻攝自TikTok／@syderin）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子發現，自家門廊竟然變成一隻鹿媽媽最信任的托兒地點，母鹿每天外出覓食前，都會固定把小鹿送到她家，等到傍晚時再回來接小孩，夢幻的遭遇讓網友大呼羨慕。

女網友@syderin在網路上分享，爸媽多年來與附近野鹿們和平共處，漸漸獲得一隻母鹿的信任，竟然把他們家門廊當成托兒所，每天早上都會把小鹿安置在這，自己再出去覓食。

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影片中可看到，小鹿被鹿媽獨自留在女子家中，模樣卻非常自在，會自己在庭院中四處探索，探索累了就會固定待在同一個角落休息，直到傍晚時看到媽媽出現，則會開心跑去找媽媽一起回家。

從女子拍攝的其他影片中可看到，除了這隻把他們家當托兒所的小鹿外，其他小鹿與鹿媽也時常會出現在她家附近，超夢幻情況獲得許多網友留言，「鹿媽媽去上班了」、「我也想要我家成為小鹿托兒中心」、「動物能分辨出誰是好人」、「多麼特別的訪客啊，謝謝你是個友善鄰居」。