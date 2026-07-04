逛寵物展獲得「總統級摸摸」　臘腸汪尾巴狂搖興奮前後跳

記者賈沐蓉／綜合報導

7月3日台北寵物用品展正式開幕，臘腸狗「醬醬」跟著媽媽一起逛街，結果展場中巧遇來參訪的總統一行人。醬醬看見總統現身興奮之餘還有點慌張，尾巴狂搖卻又轉頭看媽咪，彷彿在問她我該怎麼辦。

▲醬醬看見總統靠近，興奮但又有點手足無措。（圖／Threads@t_for_total提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



[廣告]請繼續往下閱讀...

逛展被總統加持 先聞味道再摸摸

影片中，醬醬坐在專屬小推車上，發現總統靠近還激動到站起來前後來回跳，看起來既開心卻又手足無措。媽媽一邊笑著替牠加油打氣「你趕快去，你好榮幸喔！」。總統靠近後也遵守著「犬界禮儀」，先伸手讓醬醬聞過味道，確定牠沒有抗拒接觸才開始摸。飼主也非常驕傲的將這段影片分享至網路，「我們是一隻被總統摸過的小狗狗了！」。

▲總統有先讓醬醬聞過味道，確認可以後開始摸。（圖／Threads@t_for_total提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

最喜歡被摸摸 很習慣與陌生人互動

影片上傳至網路，不少人也質疑醬醬是否在緊張。媽媽則解釋醬醬曾參與過治療犬考試，平時就很習慣與陌生人互動，前後跳本來就是她多年來興奮時會有的行為，並非抗拒被其他人碰觸。這段逛展時的插曲也讓許多網友大呼可愛，「你家小孩真的很興奮欸」、「這是什麼俗稱的好狗運嗎」、「連對狗都好有禮貌」。

▲醬醬：我現在是被總統加持過的小狗了！（圖／Threads@t_for_total提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）