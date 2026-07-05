不太黑聯盟失去一角！　貓爺爺：我想成為照顧大家的貓菩薩

▲黑貓「太黑爺爺」是隻超級天使貓。（圖／爺爺姊姊提供）

文／柚子貍

今天的主角是一隻黑貓，名叫『爺爺』，您沒看錯，『太黑爺爺』是全名，但姊姊跟哥哥平常就叫牠『爺爺』，名字的來由是因為6年前領養時，爺爺一到家就像個長者一般照顧起當時還是屁孩的藍貓「不黑」，不時的陪牠玩耍，這個家還有一隻虎斑叫「太太」，三貓組成「不．太．黑．聯盟」。

姊姊說，養了「爺爺」後才知什麼叫做天使貓，因為兩貓不吃的東西「爺爺」總是幫全掃光，既不挑食，也不像兩貓不給摸又不給抱，「爺爺」不但都可以，還非常愛撒嬌，且是三貓中唯一一隻願意陪睡的貓咪。雖然領養時就有口炎，但姊姊把牠照顧的很好，6年來只發作過一次，拔牙治療後，繼續吃好睡好，胖到足足七公斤多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲當時還是小屁孩的不黑。（圖／爺爺姊姊提供）

去年6月時，「爺爺」突然不吃東西，原來又是口炎作怪，姊姊本想應該只是再拔個牙的小問題，但獸醫院要三週後才排得上，姊姊就配合著醫師先給牠吃止痛藥撐著，不料兩週後「爺爺」開始血便，送醫情況快速惡化，住院十天都處在半昏迷狀態。

醫師的話語一下充滿希望，一下又讓哥哥姊姊跌到谷底，他們不知該怎麼辦，決定帶牠回到熟悉的家，第二天「爺爺」脫糞了，這對夫妻只好忍痛找人到府安樂，事後兩人皆放聲大哭，一旁的藍貓「不黑」跟虎斑「太太」嚇得緊貼著牆壁走。

姊姊說她已顧不得這兩貓有何反應，因為突然失去「爺爺」，她心裡好痛，甚至連要不要將「爺爺」磨成骨灰她都下不了決定，最後以骨頭狀態帶回家，暫放在客廳櫃子裡的一個沒有蓋的茶壺中，希望先聽聽「爺爺」的想法再來安排。

▲爺爺的遺骨。（圖／爺爺姊姊提供）

來預約時姊姊給了26道簡答題，已經超出了最多10題的限制，對溝通師或離世毛孩來說，這會非常耗能量。我看其中很多問題都重複，甚至問生前的事比問身後的事還多，感覺得出來姊姊內心還是非常混亂。『從爺爺生病到走，這過程太煎熬了，有太多決定要幫牠做，我感到很徬徨，不知做對還是做錯，過不了心裡那道坎。』姊姊說。

我請她重新整理出最想問的十題，目的無非是希望姊姊再沉澱一下心情，因為主人如果情緒還沒有穩定下來，其實是還不適合溝通的。

過沒幾天，姊姊又敲我了說家中的「不黑」跟「太太」，自從「爺爺」

走後不吃不喝，不願進房也叫不動，看了醫生一個腸胃炎、一個肝腎指數偏高，甚至還住院2天，奇怪的是，在家裡病懨懨的牠們，到醫院後又活力十足胃口還很好，姊姊問『難道是爺爺回來看我了，還是爺爺的骨頭放櫃子裡有問題呢？』

老實說，我做過的離世溝通裡，有九成的骨灰都是放在家裡的，這還是我第一次聽到家裡的貓咪有如此奇怪的反應，也很好奇跟擔心。

「爺爺」說，祂本來想回去關心守護大家的，但兩貓的反應把祂嚇壞了，『兩貓很敏感啊，看到我發光，不習慣，不敢靠近』、『還有牠們說聞到了死亡的味道，加上姊姊哥哥那麼傷心，家裡客廳放骨頭那邊的能量磁場也陰涼陰涼的，牠們不喜歡，會想要躲開。』

▲虎斑貓太太被爺爺的靈魂嚇到過。（圖／爺爺姊姊提供）

「不黑」還說看到姊姊那麼悲傷，牠想幫忙吸附掉一些負能量，「太太」則是希望將姊姊的注意力轉移到牠們身上，所以兩隻才會變成那樣。『爺爺』則勸牠們要快點好起來、多去塞奶，姊姊才會開心。謝天謝地，經過兩週治療，兩貓終於恢復正常，身體也逐漸好轉。

「爺爺」還說：『姊姊，我不想被藏在櫃子裡跟碗盤一起，我不想變成餐具啦』，『我想要有個專屬的地方，靈魂才會有歸屬感呀，不然感

覺像是畢業了，卻沒有舉辦畢業典禮一樣，有一種整個儀式沒有走完的感覺啊。』

『姊姊，爺爺只剩下這東西在你身邊了，這就是送給姊姊的禮物』，『禮物就應該要有專用漂亮罐罐或盒子裝起來啊，而且蓋子很重要哦，這樣陰氣才不會外流讓兩隻不舒服，我也會比較有安全感啊』，『姊姊，有我的照片加上有儀式感的擺設，我才算完整的畢業了呀。』

姊姊又追問「爺爺」有想要磨成骨灰嗎？但從祂的答案裡，我覺得祂在意的不是這個，而是一個可以安頓祂靈魂且有儀式感的擺放就好，最重要的是要溫馨的讓大家都不要感到不舒服，因為祂說：『如果姊姊捨得把我變成盆栽，放在陽台也是個不錯的地方，有太陽、有風，還有姊姊曬衣服的味道陪伴，更方便姊姊單獨跟我聊聊天，也不錯。』

「爺爺」最後又補充：『但如果兩貓又有狀況，我也願意姊姊安排我去其他大自然的地方，家裡只要有專屬地方放我的照片做些小佈置就可以了哦！』爺爺不僅是姊姊口中的『天使貓』，祂的靈魂也希望成為照顧家人的『貓菩薩』呀。

★嗨！我是柚子狸，在你心中是否也有一段你和毛孩的故事？每到晚上就讓你想起牠呢？我想聽聽你和你的毛小孩的故事，歡迎來到「柚子貍 心靈捕手&生命教練所」臉書專頁、「柚子貍 寵物溝通」臉書專頁，與我們分享你心中最愛的牠，和你們的故事。如果你有朋友需要這方面的資訊，也歡迎分享，一起幫助他。

★柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享寵物溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通。