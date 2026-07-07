市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

▲網友去菜市場買菜，結果目睹台灣藍鵲偷豬肉。（圖／Threads@chaokohan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

網友CHAO去臺北市松山區的市場買菜，結果意外目睹了一場搶劫案。只不過搶匪本尊是一隻台灣藍鵲，贓物則是整塊來自肉攤的新鮮豬肉，作案成功後直接飛到屋簷上大口享用，目睹一切的原PO也驚呼，「原來他是肉食鳥！」。

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▲叼走好大一塊後飛到屋簷上。（圖／Threads@chaokohan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

叼肉飛高高 被偷拍還霸氣回瞪

影片中藍鵲站在鐵皮屋頂上，嘴裡緊緊叼著剛「狩獵」回來的豬肉，準備開飯吃大餐，被原PO發現後立刻毫不客氣的瞪回去，有些不悅的眼神彷彿在問你有何貴幹。後來又帶著肉飛到更高處的屋簷，接著降落在最近的路燈上。牠囂張的表情也讓許多網友笑說，「正面吃肉照未免太喜感」、「藍鵲：我不是吃素的！」、「畢竟是恐龍的子孫啊」。

▲藍鵲：你看什麼看！（圖／Threads@chaokohan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

隱藏身份是雜食高手

實際上台灣藍鵲屬於雜食性動物，從果實、昆蟲到小型的哺乳類與爬蟲類都是食物來源。同時《ETtoday寵物雲》也要提醒您，遇見野生動物請務必遵守「不接觸、不干擾、不餵食」的三不原則，避免干擾牠們的日常生活喔！

▲雖然藍鵲是雜食性，但還是不要隨意餵食野生動物喔！（圖／Threads@chaokohan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）