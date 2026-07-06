獨角仙都被抓走！大坑9號步道現痛心警示牌　蟲類部落連帶消失　

▲熱心民眾放上海報，提醒遊客不要任意捕捉獨角仙。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

近期大坑9號步道出現「獨角仙都被抓走了，要好好保護他們」的警示海報，文末還寫著「不是動物保護局啟」，原來往年夏季步道上的光蠟樹上，總會爬滿獨角仙繁殖，並用口器撬開樹皮吸食樹液，同時也「分享」給各種蝶類、蜂類，形成豐富的自然生態，但近期疑似獨角仙遭部分遊客或不明人士抓走，導致獨角仙大量減少，因此有熱心民眾特地放上標語，希望大家可以「只觀賞，不動手」，共同維護大坑獨角仙生態。

據媒體報導，有國小老師指出，獨角仙是樹汁生態鏈的重要角色，透過特殊口器打開樹皮，吸食甜美的光臘樹液，流出的樹液也會吸引長腳蜂、虎頭蜂、白蛺蝶等昆蟲一同吸食，如同美妙的熱鬧蟲類部落。

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▲往年大坑9號步道的光蠟樹，爬滿獨角仙繁殖、吸食樹液。（圖／民眾提供）



但近期有遊客發現，大坑9號步道上昔日被稱為「甲蟲星球」的光蠟樹，今年夏天似乎快要看不到獨角仙，連帶造成蜂類、蝶類減少，有熱心民眾放上海報，寫著「獨角仙都被抓走了，人類因比其他動物有智慧，更要好好保護他們」，提醒不要任意捕捉。

▲近期有遊客發現，步道上的獨角仙明顯減少。（圖／民眾提供）



對此，中市府觀旅局表示，經查民眾捕抓位置位於大坑九號步道公園用地範圍，已要求巡查人員加強巡查與勸導，若勸導無效，將會同建設局依「台中市公園綠地園道及行道樹管理自治條例」，針對傷害動植物等行為開罰，罰鍰1200元至6000元，也呼籲民眾共同守護山林生態，讓每年夏季的大坑獨角仙奇景得以延續。