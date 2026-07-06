動物園「PANDA FIFA」派對慶圓仔13歲生日　大口啃蘋果獎杯超萌

▲動物園為圓仔打造「PANDA FIFA」派對慶生。（圖／臺北市立動物園提供，下同）

記者李振慧／綜合報導

人氣大貓熊「圓仔」正式滿13歲了，適逢世界盃足球賽進入精彩的16強賽程，臺北市立動物園也搭上世足熱潮，今（6）日特地為迎來13歲生日的「圓仔」準備一場別開生面的「PANDA FIFA」生日派對，超萌畫面同步於官方Facebook直播，吸引大批粉絲線上陪牠過生日。

「圓仔」13歲生日快樂 保育員特別打造世界盃主題派對

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動物園這次以世界盃足球賽為靈感，將竹葉鋪成綠色球場，中央放上一顆首次以海苔和冰塊製成的「足球」，除了增添造型感，也能順便補充大貓熊所需的微量礦物質碘。

現場還以甘蔗搭建球門，放上穿著「13」號球衣的蘋果小熊，以及用紅蘿蔔雕刻的冠軍獎盃，四周再搭配各國旗幟點綴，讓整個生日派對宛如世界盃決賽現場。

▲大貓熊「圓仔」目前正值假孕期，只對保育員精心布置的檜木香氛PANDA FIFA布旗表現活力。

雖然「圓仔」目前正值假孕期，一副懶洋洋、懶得動的樣子，面對保育員精心布置的設計，「圓仔」還是賞臉地表現出興趣，先是撥弄充滿檜木香氛的「PANDA FIFA」布旗，隨後前往欣賞保育員準備的各項食物，撥弄冰塊足球與甘蔗球門後，最後一把抱走由紅蘿蔔與蘋果組成的冠軍獎杯，大口大口地享用起來，萌翻所有人。

▲大貓熊「圓仔」撥弄冰塊足球與甘蔗球門後，抱走由紅蘿蔔與蘋果組成的冠軍獎杯。

動物園表示，大貓熊的行為豐富化一直是動物園提升動物福利的重要環節，透過改變食物的呈現方式，能有效激發動物的探索本能與肢體活動。此次配合「圓仔」生日，動物園也特別在官方 Facebook 粉絲專頁舉辦線上直播，邀請剛熬夜追完世界盃的球迷與貓熊粉絲同步觀看，一起在線上為圓仔送上生日祝福，共同見證這場最萌的「PANDA FIFA」。