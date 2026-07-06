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一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅　月收入竟超越主人

廣東男子收養的小野豬「麵條」意外成為網紅，不僅累積近22萬名粉絲，還靠配種與流量收入成為家中的「搖錢樹」。（圖／翻攝自Ｘ，@yingtan04410735）

▲男子收養的小野豬「麵條」意外成為網紅，累積近22萬名粉絲。（圖／翻攝自Ｘ，@yingtan04410735）

圖文／CTWANT

大陸廣東一名羅姓男子兩年前收養的一頭流浪小野豬，如今不僅成為擁有近22萬名粉絲的「網紅豬」，還靠著短影音流量與配種服務，每月創造超過人民幣2萬元（約新台幣8.2萬元）的收入，甚至比主人外出打工賺得更多，意外從一頭無家可歸的小野豬，搖身一變成為家中的「搖錢樹」，引發大陸網友熱烈討論。

綜合大陸媒體報導，事情發生於2024年11月，當時一頭年幼的小野豬突然闖進羅先生家中的院子，不斷翻找食物，看起來餓了許久。羅先生心生不忍，便煮了一盆麵條餵牠，沒想到小野豬吃完後離開，隔天又準時回來討食，接著連續第3天再次上門。羅先生擔心牠若繼續在外流浪，不是遭人捕捉，就是可能被宰殺成為盤中飧，因此決定將牠收養，並以當初餵食的麵條替牠取名為「麵條」。

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羅先生原本曾打算，等「麵條」長大一些後再帶回山林野放，但最後始終沒有成功。動物專家分析，這頭小野豬幼年時很可能因母豬死亡而失去照顧，在流浪期間接受羅先生餵養後，早已把對方視為自己的主人，因此始終跟著他生活，不願再回到野外。羅先生也坦言，相處多年早已培養出深厚感情，加上擔心牠放生後跑到其他住家覓食，最後恐怕淪為別人的一餐，因此決定繼續留在身邊照顧。

隨著「麵條」逐漸長大，羅先生開始把牠吃飯、散步、玩耍及與家人互動的生活日常拍成短影音，分享到抖音等社群平台，沒想到意外爆紅，目前已累積近22萬名粉絲，也為他帶來穩定的流量收益。不少養豬場與民眾看上「麵條」的體格與健康狀況，陸續詢問是否能提供配種服務，甚至有許多網友留言，希望自家母豬也能與牠配種。

羅先生透露，最近就有豬場老闆將「麵條」借去替兩頭母豬配種，每頭收費人民幣1000元（約新台幣4100元），不過，「麵條」完成配種返家後，一度出現大量掉毛、精神不佳等情況，讓他相當擔心，幸好經過一段時間細心照料後，身體已逐漸恢復，不僅重新長出濃密毛髮，體重也增加到約200斤（約100公斤），健康狀況恢復穩定。

羅先生表示，「麵條」每天的伙食費僅約人民幣10元（約新台幣41元），飼養成本並不高，但靠著短影音平台的流量分潤，加上配種收入，上個月總收入已超過人民幣2萬元，比自己外出工作的薪資還高，讓他直呼完全沒想到，當初一時善心收養的小野豬，如今竟成了家裡最會賺錢的成員。

事件曝光後，引發網友熱烈討論，有人笑說「真正養家的是野豬，不是主人」、「牠把主人當家人，主人把牠培養成金雞母」、「人家拿你當兄弟，你卻安排牠去賺錢」，也有人好奇野豬與家豬配種後的後代會是什麼模樣。不過，專家也提醒，野豬屬於野生動物，成年後力量及警戒心都相當強，若受到驚嚇或誤認遭受攻擊，仍可能出現攻擊行為，因此即使從小飼養，也不能掉以輕心，仍須具備專業知識並做好安全管理。

羅先生兩年前收養流浪小野豬「麵條」，如今不僅成為人氣網紅，還靠配種及短影音流量創造可觀收入。（圖／翻攝自Ｘ，@yingtan04410735）

▲小野豬「麵條」不僅成為人氣網紅，還靠配種及短影音流量創造可觀收入。（圖／翻攝自Ｘ，@yingtan04410735）

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關鍵字： 小野豬麵條網紅豬周刊王

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