喙鯨擱淺綠島柚子湖！海巡聯手30熱心民眾...全力搶救仍不幸死亡

▲台東綠島柚子湖喙鯨擱淺。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東綠島柚子湖5日下午發生喙鯨擱淺事件，海巡署第十巡防區指揮部於下午5時15分接獲民眾通報後，立即啟動救援機制，派遣海巡署東部分署第一三岸巡隊綠島安檢所人員攜帶鯨豚救援裝備趕赴現場，並同步通報海洋保育署及成功大學鯨豚救援中心，共同投入救援及後續處置工作。

海巡署東部分署第一三岸巡隊表示，綠島安檢所共派遣2車6名人員前往救援。抵達現場後，發現擱淺鯨豚仍有生命跡象且持續掙扎，海巡人員立即依標準救援程序，協助鯨豚維持漂浮姿勢，確保呼吸孔保持暢通，並進行必要的緊急處置。經海洋保育署駐綠島人員現場辨識，確認該鯨豚為喙鯨。

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隨後，在海巡人員與現場約30名熱心民眾齊心協力下，成功將喙鯨推離岸際，並持續觀察其游離情形。然而，喙鯨游向外海不久後又再度折返岸邊擱淺。現場人員持續投入救援並密切觀察其生命徵象，遺憾最終仍因傷勢及身體狀況不佳而死亡。後續將由海洋保育署及成功大學鯨豚救援中心接手進行檢體採樣、死因調查及相關處置，以釐清擱淺原因。

第一三岸巡隊提醒，台東沿海生態資源豐富，民眾若發現鯨豚或其他海洋野生動物擱淺，應遵循「三要四不」原則，即「要扶正、要保濕、要記錄呼吸心跳」；以及「不要讓鯨豚風吹日曬、不要站在頭尾附近、不要推拖拉扯、不要喧嘩」，夜間也應適度降低手電筒等光源使用，以減少對野生動物的干擾。

海巡署呼籲，若發現野生動物受傷、擱淺或其他生態保育相關情形，可立即撥打海巡署「118」服務專線通報，海巡人員將迅速前往協助處理，共同守護海洋生態與珍貴野生動物。同時，海巡署也持續招募有志青年投入海域安全及海洋保育工作，相關資訊可至海巡署官方網站查詢。