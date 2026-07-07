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「不太黑聯盟」黑貓爺爺的靈魂告白　用照片傳遞回憶密碼

▲。（圖／爺爺姊姊提供）

▲黑貓爺爺的全名其實叫做太黑爺爺。（圖／爺爺姊姊提供）

記者賈沐蓉／柚子貍

上回分享了黑貓「爺爺」的故事，大家都對牠的名字感到新奇，其實牠的全名叫「太黑爺爺」。家裡三隻貓分別叫「太黑」、「不黑」跟「太太」，組合成「不太黑聯盟」。

我問姊姊：「可以分享爺爺的故事嗎？」她很樂意的回答：「爺爺絕對值得一個好故事。」因為牠的確是一隻有故事的貓咪。

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當年姊姊從愛媽手中領養時，發現牠身上其實有晶片，但無論是姊姊還是動物醫院嘗試撥打前主人電話，回應的永遠只有空號。姊姊也很好奇爺爺以前到底過著怎樣的生活？直到透過寵物溝通，才由爺爺親口揭開了謎底。

「姊姊呦，我在這裡遇到以前的爸拔了，你有替我開心嗎？」

原來，前主人當年不是不要牠，而是在帶著牠出門的那天，不幸遭遇了車禍。「但我那時候不知道他走了，只知道他再也沒來找我，讓我很傷心啊……我也只好開始學著自己找食物流浪。」

「姊姊，我以前在爸拔身邊是個小霸王哦，但在街頭流浪、被其他貓教訓過後，我學乖了。所以後來特別珍惜你重新給我的家，就想儘量讓你開心捏。」爺爺把來到新家後的體貼，形容為「貓的報恩」。

也難怪，家裡三隻貓就數牠最天使、最得姊姊疼愛，允許牠睡在自己和老公中間。然而，就在爺爺離世前一個月，牠突然變了，每當陪著姊姊睡著後，牠就會偷偷離開房間，不像以前那樣一覺到天明。姊姊百思不得其解，直到溝通時，爺爺才吐露了這個充滿愛意的祕密。

「姊姊，那個時候，『那個』來找我了。」爺爺口中的『那個』，是指來接牠的天使。「我這輩子來當貓是純粹來休息的，好像因為上輩子太累了還是怎樣，現在休息時間結束了，要安排我回去新生訓練了呀。」「但我還不想離開你們啊！所以等你們睡著後，我就趕快離開房間溜掉，以為這樣天使就找不到我了。」

聽到這裡，姊姊猛然想起，那陣子原本不愛叫的爺爺，一等她上床就會開始喵喵叫，直到她睡著才停止。莫非，那時的牠是在用盡全力向姊姊告別？想到這裡，在溝通時一直壓抑著情緒的姊姊，聲音終於哽咽了。

「爺爺呀，那你現在……還記得我們嗎？」爺爺才離世沒多久，姊姊多麼害怕，這一去，爺爺就會忘了這輩子最疼愛牠的家人。爺爺笑姊姊怎麼會問這個傻問題。「姊姊，死神把我們分開，可是沒有拿走我的記憶呀！我還沒有走遠，家裡床單棉被的味道我都還記得呢，你怎麼會以為我會忘了你們呢？傻傻的呦。」

為了把爺爺牢牢記在心裡，姊姊特別選了一張爺爺的照片放在手機解鎖畫面裡，「選這張可以嗎？」姊姊問。

「這張我很糊捏，背景都比我清楚，眼睛揉呀揉還是看不清楚自己啊。」不只爺爺困惑，老實說，連我也對這張失焦的照片感到疑惑。

姊姊卻回答：「因為這張爺爺在微笑啊，你看得出來嗎？」

我盯著照片看了半天，還真看不出端倪。或許，真的得要是自己深愛的毛孩，才能在模糊的光影中，辨識出牠如此細微的表情。

▲。（圖／爺爺姊姊提供）

▲爺爺微笑的模樣。（圖／爺爺姊姊提供）

「如果這張照片能讓姊姊記住對你微笑的我，那不論多糊，我們都留在手機裡好不好？」爺爺說著。但貼心的祂又突然靈光一閃！知道姊姊一直想用刺青來紀念祂，爺爺又獻出一計，「姊姊，既然手機這張拍得不清楚，你又這麼喜歡這個表情，要不要直接把它刺在身上啊？用刺青的就不會模糊了呀，還能把我的笑容凸顯出來，是不是很棒？」

爺爺甚至連位置都幫姊姊想好了：「如果你喜歡向別人獻寶，就刺在手背上；如果你想自己靜靜欣賞，就刺在手腕內側。這將是我們相愛的記號，每天早晨起床親我一下，想我的時候再親一下，我會很開心變成姊姊身體的一部分喔。」

溝通最後，爺爺也開始認真打點自己的「身後事」。祂從姊姊提供的相簿裡挑出了幾張照片，叮嚀著：「放在我骨灰罐前的照片，我覺得這幾張最帥啦！」我隨即將照片傳給姊姊看，萬萬沒想到，爺爺挑選的每一張，都精準對應了祂生命的重要節點。

「這張……是牠剛來家裡拍的第一張照片。那張，是牠離世前我幫牠拍的最後一張照片，那時候我根本不知道牠要走了……」姊姊對著螢幕，一張張補充著回憶。

我聽了不禁起了雞皮疙瘩，原來，爺爺精心挑選的，是牠來到這個家的「第一天」與「最後一天」。牠用自己的方式，幫姊姊把這幾年所有的幸福回憶給串聯起來，這種超脫生死的默契與體貼，或許，真的只有全心相愛的飼主與毛孩之間，才能心領神會。

★嗨！我是柚子狸，在你心中是否也有一段你和毛孩的故事？每到晚上就讓你想起牠呢？我想聽聽你和你的毛小孩的故事，歡迎來到「柚子貍 心靈捕手&生命教練所」臉書專頁、柚子貍 寵物溝通臉書專頁，與我們分享你心中最愛的牠，和你們的故事。如果你有朋友需要這方面的資訊，也歡迎分享，一起幫助他。

★柚子貍，寵物溝通&生命教練，酷愛寫作、樂於分享寵物溝通過程觀察的點點滴滴跟體悟。

※ 動物溝通無關於神通、迷信，是一種無聲的對談能力，不是憑經驗分析，而是透過心靈來傳送與接收訊息，與動物交換想法、感覺與心靈圖像；若無法相信，可以當作故事閱讀即可。《ETtoday寵物雲》提醒，若寵物有明顯異狀或身體不適時，飼主應協助就醫；如有行為方面問題，也可諮詢行為訓練師，不宜過度仰賴動物溝通

關鍵字： 標籤:**黑貓爺爺動物溝通寵物故事毛孩告別貓的報恩

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