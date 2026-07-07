韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

▲在韓國同樣被列為保育類的石虎，被當成野貓抓進收容所，由於當地有安樂死制度，引發台韓兩國關注。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

一名南韓網友在Threads上發文驚呼「一隻貓？..?」並放上收容所的公告領養，不過照片一曝光，引發台網友關注，因為該隻貓雖是虎斑色，不過長相疑似就是保育類動物「石虎」，貼文一曝光，吸引超過53萬人次觀看，台韓2國也相當關心，未來這隻石虎的生死。

該名南韓女網友在Threads上PO出收容所的領養公告，只見華城市民動物保護中心公告上寫著貓咪品種，公告時間為7月2日至7月13日，出養時間為8天後可以開始領養，特別事項則備註「擁有可愛的圓潤耳朵」，以及警戒心強。

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石虎在韓國被當成野貓下場慘了？

貼文一曝光，引發大票網友關注，不少網友紛紛直呼石虎被誤當成貓抓進收容所，台灣網友更是一眼就認出是「石虎」寶寶，但正當網友開玩笑表示「留台灣人看石虎被當成流浪貓公告領養了」、「可愛」、「石虎跟貓的食物能一樣嗎」，就有另名網友嚴正表示，指在韓國當地仍存在安樂死制度，且2023也曾發生過收容所安樂死石虎的事件，直言在韓國當地石虎也被列為保育類動物，讓該網友痛心表示「那個收容所整個被罵翻。留言裡面有韓國人再次提那個事件，看了好難過」，並盼後續韓國的動保團體可以介入。

另外，比較北市動物園的石虎寶寶照片與韓國出養貓咪照片，2隻動物花色雷同，在韓國被誤當成野貓的石虎，表情則相當緊張，且體型較為瘦弱。

▲韓國石虎被當成野貓抓進收容所，其公告照片，與北市動物園石虎寶寶照，高度相似。（右圖為台北市立動物園提供；左圖翻攝自Threads）

把石虎當成野貓安樂死？

事實上，在韓國當地並非第一次將石虎誤當成野貓，抓進收容所。據韓國namu網站指出，2023年8月16日在江原道太白市一處動物收容所，發生一隻被列為「二級瀕危野生動物」的石虎，被誤當成野貓抓進收容所，最終被當成流浪貓而被實施安樂死，消息曝光，引發韓國網友撻伐，事後官方則解釋，這隻石虎疑似因交通事故造成的嚴重傷勢，才被實施安樂死，但仍被網友撻伐，痛批照片中的石虎看起來相當正常。



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