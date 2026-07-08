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攻防8年這次不擋了！黑貓Ken醬化身木雕　被警衛抱進美術館圓夢

攻防8年這次不擋了！黑貓Ken醬化身木雕　被警衛抱進美術館圓夢。（圖／翻攝自X／尾道市立美術館）

▲黑貓Ken醬與橘貓Go醬化身木雕進入美術館。（圖／翻攝自X／尾道市立美術館）

記者李振慧／綜合報導

日本廣島縣尾道市立美術館一隻叫做Ken醬(ケンちゃん)的小黑貓，因為與警衛馬屋原定雄展開長達8年的「人貓攻防戰」紅遍全球，可愛互動直到去年9月病逝才正式落幕。近來館方以特別方式，讓藝術家將Ken醬打造成木雕，終於完成牠生前一直想要進館參觀的心願，感動畫面讓大批網友直呼鼻酸。

黑貓Ken醬天天到美術館報到　警衛溫柔阻止進館

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Ken醬與警衛之間的故事最早從2016年開始，當時美術館舉辦攝影展《Cats－Mitsuaki Iwago》，意外吸引住在附近的黑貓Ken醬天天到館外報到。館方猜測，Ken醬可能透過玻璃看見展場內的黑貓照片，以為裡面有同伴，因此一直想進館「找朋友」。

美術館由於禁止寵物入場，警衛馬屋原定雄每天都得守在門口，用雙手輕輕攔住Ken醬，形成一幕幕療癒又爆笑的攻防畫面。隔年美術館再度舉辦貓咪主題展覽時，這次Ken醬還帶著橘貓朋友Go醬(ゴッちゃん)一起「闖關」，2貓聯手挑戰警衛的畫面，讓這場可愛攻防戰爆紅全球，成為網路熱門話題。

8年攻防戰落幕　警衛抱著木雕Ken醬進館圓夢

隨著事件在社群平台瘋傳，Ken醬與Go醬迅速成為尾道市立美術館的明星。警衛與兩隻貓的互動也逐漸從「阻止入館」變成老朋友般的相處方式，除了溫柔伸手阻擋，有時候還會使出「摸摸攻勢」，讓貓咪盡情撒嬌後再滿足離開，互動超級有愛，也成為當地代表性景象。

可惜的是，Ken醬於去年9月20日離世，為這段歷時8年的「人貓攻防戰」畫下句點。日本木雕藝術家橋本美緒受到這段故事的啟發，特地雕刻出Ken醬與Go醬的擬真木雕，近來於美術館中展出，館方特別安排馬屋原定雄警衛親手抱著Ken醬木雕進場，一圓Ken醬多年心願。

消息傳出感動無數網友，紛紛留言表示，「Ken醬終於成功了」、「Ken醬、Go醬歡迎來美術館」、「看到警衛抱牠進館真的忍不住哭了」、「終於一起進到夢寐以求的美術館，真是太好了」。

關鍵字： Ken醬尾道美術館警衛木雕展ケンちゃん廣島縣馬屋原定雄日韓要聞

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