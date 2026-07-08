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等不及了！法鬥想逛寶雅「跟店員談判」　用手勢溝通還拿早餐誘惑

▲。（圖／Threads@doggies_franchie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲牛牛發現寶雅還沒開門，開始跟裡面的店員談判。（圖／Threads@doggies_franchie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

8歲的法鬥牛牛超級喜歡逛寶雅，結果某次到場時還沒到營業時間，於是堵在門口跟裡面的工作人員「談判」。兩位店員手上還拿著早餐，但非常有耐心的跟這位可愛的小顧客溝通，蹲在門邊比出「10」的手勢告訴牠10點才開門。

寶雅鐵粉報到　最愛店員的誇誇

牛媽分享，牛牛從門市剛開幕就是牠的忠實顧客，當時的員工都超級喜歡牠，「會一直誇獎牠，所以牠超級喜歡到寶雅去」。每次進店後牠最重要的行程就是先去找熟識的店員撒嬌，然接著巡場東聞西聞，還特別喜歡去身體乳液區。固執的牠連人家要打烊、鐵門都拉下來了還堅持在門口等，需要媽媽勸說甚至假裝走掉才會不甘願的離開。

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▲。（圖／Threads@doggies_franchie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲後來在營業時間順利入場，坐在籃子裡超級開心。（圖／Threads@doggies_franchie提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

連超商、早餐店都是牠的地盤

除了寶雅外，牛牛也很愛進便利商店跟早餐店閒逛，早已成為不少店員心中的「毛毛熟客」。如果一陣子沒看到牛牛出現，店員還會主動詢問牛媽最近牠怎麼沒來報到，甚至連常去的早餐店老闆都笑說「牛牛比人類可愛多了，當然可以進來！」。

關鍵字： 法鬥寶雅店員互動寵物趣事忠實顧客

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