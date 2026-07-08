貓媽把樹洞當「天然育嬰房」　小萌貓集體探頭網驚呼：新種喵頭鷹

▲一群小貓竟然住在樹上。（圖／翻攝自TikTok／@mariahfunkkkk）

記者李振慧／綜合報導

母貓通常生下小貓後，會尋找一個安靜隱密的角落來養育孩子，然而國外一名女子發現，家附近一隻流浪貓媽把樹洞當成育嬰房，在大樹中藏了一窩小貓，可愛畫面曝光後立即爆紅，獲得破千萬點閱。

樹洞變育嬰房 貓媽把家搬到大樹上

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女網友@mariahfunkkkk在網路上分享，她發現附近一隻流浪貓竟然把「家」搬進樹洞中，還在樹洞裡面生了一窩小貓，寸步不離地在一旁守護著孩子們。

畫面中可看到，貓媽趴在樹洞旁眺望著遠處，一邊警戒四周情況同時守護著孩子們，幾隻剛出生的小貓也好奇地從樹洞中探出頭來，畫面看起來有些奇幻又可愛。

畫面超奇幻 網笑樹洞小貓是「新種喵頭鷹」

貓媽把樹洞當天然育嬰房的影片讓許多網友融化，還有許多人笑稱，「這是新品種的貓頭鷹嗎」、「太可愛了，好像我小時候看過的童書內容」、「這不是貓，是喵頭鷹(Meowl)」、「牠們什麼時候會飛」。

原PO後續在其他影片中更新貓咪近況，後來他們決定擔任中途，幫忙安置貓媽與這群小貓，幸好安置的過程中貓媽沒有抗拒，願意讓他們把小貓們抱出樹洞，如今貓媽與小貓們都十分健康，等到小貓們再大一點並做完節育手術後，將會尋找適合的新家庭。