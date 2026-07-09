逾5千隻貓突癱瘓失能！疑因食用「1品牌貓飼料」釀禍

▲原本活蹦亂跳的貓咪，在沒有任何外傷的情況下，突然癱瘓。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

大陸近期爆發一場前所未有的寵物食品安全風暴，多個省市陸續傳出嚴重的貓咪集體癱瘓災情。無數原本活蹦亂跳的愛貓，在沒有任何外傷的情況下，後腿突然發軟、步態踉蹌，隨後病情迅速惡化至徹底癱瘓，只能極度痛苦地依靠前肢拖行身體爬行，甚至出現大小便失禁的慘狀，讓無數飼主心碎不已。

隨著受害案例在社群媒體上迅速蔓延，大批飼主自發性組織互助群組交流求醫經驗。根據群組管理人的初步統計，目前疑似罹患這種離奇癱瘓症狀的貓咪已保守估計超過5千隻，發病時間大多集中在2025年下半年至今。

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▲目前疑似罹患這種離奇癱瘓症狀的貓咪已保守估計超過5千隻。（翻攝畫面）

目前查不出病因

令人震驚的是，這群癱瘓貓咪在送往各大寵物醫院進行血液生化、X光、電腦斷層（CT）以及磁振造影（MRI）等全套高昂檢查後，各項神經與骨骼指標卻都顯示完全正常，直接排除了心臟血栓或腰椎損傷等常見病因。面對這種查無病源的怪病，各地執業獸醫與臨床專家紛紛將焦點轉向每日的飲食。

多位獸醫指出，在排除已知疾病後，若貓咪在停餵原本的飼料並更換新糧、同時針對性地補充維生素B1後，症狀就能逐步好轉甚至康復，這意味著原本的飼料極可能存在配方缺陷或生產製程問題，導致貓咪體內缺乏關鍵的營養素進而引發代謝性神經損傷。

在這場風暴中，眾多矛頭直指在中國定位為高端寵物品牌的「伯納天純」。許多飼主痛心表示，自家貓咪食用該品牌多年，卻在近期突發後肢無力，導致部分寵物醫院甚至將此典型症狀非正式地稱為「伯納癱」。

▲在這場風暴中，眾多矛頭直指在中國定位為高端寵物品牌的「伯納天純」。（翻攝自淘寶）

根據互助群組針對上千起病例的數據統計，食用「伯納天純」的病貓比例高達6成5；除此之外，中國知名大賣場山姆會員商店的自有品牌「Member's Mark」以及知名貓糧「弗列加特」也同樣被頻繁點名，兩者背後的生產商皆為乖寶寵物食品集團，在癱瘓病例中也佔了將近2成5。

▲大陸知名大賣場山姆會員商店的自有品牌「Member's Mark」以及知名貓糧「弗列加特」也同樣被頻繁點名。（翻攝自淘寶）

大批飼主求助無門

面對排山倒海的指控與黑貓投訴平台上百條的「癱瘓」控訴，身處輿論風暴中心的「伯納天純」官方緊急發表聲明回應。業者強調，公司早在去年接獲反映後便成立專案小組持續追蹤，經過多次抽驗，產品皆符合國家安全標準，並不存在網路傳言所稱的集體不合格批次。

對於獸醫集體建議飼主「換糧觀察」的現象，業者則認為這僅僅是臨床診療中常見的常規風險排除手段，屬於謹慎的避險操作，不能以此直接判定是產品質量異常或具有毒性。

儘管品牌方極力澄清，但多位試圖在網路分享愛貓康復過程的飼主卻透露，他們只要在社群平台上提及相關品牌名稱，就會立刻遭到檢舉下架或被投訴侵犯名譽，導致現在互助群內部只能用代稱小心翼翼地規避敏感詞。

根據最新發布的《2026年中國寵物行業白皮書》顯示，中國的城鎮寵物消費市場規模已高達3,126億元人民幣（約新台幣1.47兆元），但在市場蓬勃發展的背後，卻屢次傳出飼料摻雜劣質原料、導致寵物肝腎受損甚至集體癱瘓死亡的悲劇。

大批求助無門的飼主目前正積極保留未開封的同批次飼料並搜集證據，呼籲相關監管部門盡速介入調查並公布權威檢驗結果，誓要為無辜受害的毛孩討回公道。



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