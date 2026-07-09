爸媽不准養！姊妹演「路邊撿到貓」成功收編　網自首：我也用這招

▲2姊妹成功騙過爸媽，長達1年後才知道真相。（圖／翻攝自TikTok／@coookkiieee2）

記者李振慧／綜合報導

國外不少愛貓人士笑稱，貓咪分配系統(CDS)會把貓自動分配到想養貓的人身邊，然而國外一對姊妹為了順利養貓，竟然自導自演「路邊救援小貓」的戲碼，讓爸媽以為他們一家是被CDS挑中，最後只能同意收編小貓，影片曝光後獲得破千萬點閱，讓大批網友笑翻。

為了養貓飆演技 2姊妹自導自演路邊救貓

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女網友@coookkiieee2在網路上分享，她與妹妹一直很想養貓但知道爸媽不會答應，不願意放棄這個願望的她們，竟然上演一齣在路邊偶遇需要幫助小貓的戲碼。

影片中可看到，2姊妹其中一人坐在車上拍攝，另一人下車走向事前準備好的小貓旁，小心翼翼抱起小貓後裝出一臉驚訝地樣子，車上的人也同時發出驚呼，催促她趕快把小貓帶到車上。

姊妹成功騙過爸媽收編 留言區意外變大型自首現場

畫面緊接著出現小貓舒服躺在沙發上的模樣，原PO在影片中表示，他們最後成功騙過爸媽，把小貓帶回家已經是2年前的事。2姊妹的詭計曝光後立即爆紅，讓網友笑稱，「這樣居然行得通」、「太天才了」、「這也算是一種CDS的使用方式」。

許多網友也紛紛自首留言，「我老公至今仍相信，我4年前是在一家商店外垃圾桶旁撿到我的貓」、「我爸一直以為是因為姪女不能養了，所以不得不把貓送給我們，但其實我們是去收容所收養的」、「我對我的狗也用過同一種方法，8年後才告訴我爸媽真相」。

原PO的家人也在影片中留言，「你們當初竟然騙了我一年」。雖然姊妹倆當初是用詭計騙爸媽同意養貓，但現在爸媽也愛上了貓咪，已是家中不可或缺的一份子。