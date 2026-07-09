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8歲汪突然跛腳超痛苦　女嚇壞隔天急衝獸醫「一進門秒康復」

8歲汪突然跛腳超痛苦　女嚇壞隔天急衝獸醫「一進門奇蹟康復」。（圖／翻攝自TikTok／@doggrooming_bydaniella）

▲疑似腳受傷的狗狗，一進獸醫診所突然就好了。（圖／翻攝自TikTok／@doggrooming_bydaniella）

記者李振慧／綜合報導

英國一隻8歲寵物犬突然出現跛腳情況，走路一拐一拐地樣子引發女主人擔心，嚇得趕緊安排就醫，沒想到寵物犬一到獸醫診所，腿突然就奇蹟好了起來，讓全家驚慌又傻眼。

愛犬走路突然跛腳　帶去看獸醫傻眼

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居住在英國利物浦的女子丹妮拉(Daniella)在網路上分享，某天發現所養的8歲寵物犬亨利(Henry)突然一拐一拐地走上樓，表情也看起來很痛苦，讓她看到後非常緊張。

@doggrooming_bydaniella Give me strength xx #dog #dogtok #viralvideos #shihtzu ♬ A Mischievous Tip-Toe - Kosei Fujita

丹妮拉在經過一整晚的觀察後，隔天發現亨利腿的情況還是沒有改善，所以立即預約獸醫，沒想到狗狗一到獸醫診所，跛腳的情況立刻神奇「康復」，超有精神地自己跑進去看診，讓她非常傻眼，笑稱狗狗的演技好到可以拿奧斯卡獎。

影片曝光後引發許多飼主共鳴，分享自家狗狗也時常影帝上身，突然走路一拐一拐，但最後發現只是為了博取關注而演戲，「我家西施犬也是這樣，花了我一大筆錢，結果根本沒受傷」、「我家狗兒子也做過這種事，醫生說牠演戲騙我，只是想讓我抱著牠到處走」。

關鍵字： 寵物犬寵物跛腳主人獸醫

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