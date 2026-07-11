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吃布丁被「渴望小狗眼」緊盯！　下巴饋桌上爸爸壓力山大

▲ 。（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

▲ 德國牧羊犬粽粽看見爸爸在吃布丁，一臉渴望的盯著食物不放。（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

德國牧羊犬「粽粽」天生沒有髖關節，雖然行動不便但仍是隻貪吃鬼。這天爸爸在客廳吃布丁，一直感覺有股視線望著手中的塑膠杯。結果剛轉頭就看見粽粽盯著他手中的食物不放，搞的爸爸吃點心壓力山大「先生，請問您有什麼事嗎」。

▲ 。（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

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▲雖然天生後腳癱瘓，但在爸媽的照顧下過得非常幸福 。（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

愛湊熱鬧的個性　走到哪都要參一咖

照片中，粽粽的下巴靠在桌子上，一隻耳朵下垂貼在臉邊，眼神鎖定爸爸手中的塑膠布丁杯，可憐兮兮的眼神期盼他分自己一點嚐個味道。喜歡湊熱鬧的牠雖然行動不像正常狗狗那樣方便，卻非常積極參與家裡的大小事，之前媽媽只是坐在沙發上看電視，就突然感覺「背後涼涼的」，原來是粽粽把頭放在扶手邊，差點嚇了她一大跳。

▲ 。（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

▲ 粽粽：馬麻你在看什麼？（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

從被棄養浪浪變成幸福小吃貨

其實，現在幸福又愛撒嬌的粽粽，曾有一段令人心疼的過去。小時候因後腳癱瘓遭人棄養在山區，之後經由中途救援，才終於遇見現在願意陪伴牠一輩子的爸爸媽媽。牠討食物時可愛又無辜的模樣也讓許多網友笑說，「看起來好好吃，快點給我吃一口」、「粽粽有事要找爸爸」、「粽：你自己吃？你好意思？」

▲ 。（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

▲跟米克斯哥哥春捲一起在床上睡覺，姿勢還一模一樣 。（圖／有點毛毛的／尾巴很多招（粽ㄟ株式會社）提供）

關鍵字： 狗狗故事德國牧羊犬棄養救援寵物暖心萌寵趣事

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