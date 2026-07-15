陽台冒出「迷途變色龍」跳恰恰！　前前後後動作超喜感

▲網友在家上家教課，結果發現陽台上有隻變色龍。（圖／Threads@haiyun_yfb提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

住在淡水的網友haiyun發現，家裡的陽台上突然出現了一隻綠油油的變色龍，走路時身體有節奏地前後晃動，魔性的節奏神似「跳恰恰」。然而自己家是在高樓層，對這隻小生物是從哪冒出來的完全毫無頭緒。

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▲走路的樣子像是在跳舞。（圖／Threads@haiyun_yfb提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

不敢亂放生 網友出招幫安置

起初原PO還十分猶豫，因為無法確定變色龍是不是鄰居的寵物，自己更沒有飼養經驗，甚至一度糾結該不該帶去樓下放生。貼文上傳到Threads後，不少人紛紛提醒千萬別隨意放生，並提供許多安置建議。幸好變色龍個性十分親人，當她嘗試抓捕時便主動爬到手上，並準備了通風的盒子與樹枝讓牠暫時休息，同時噴水保濕讓變色龍先解解渴。

▲非常親人的停留在手臂上。（圖／Threads@haiyun_yfb提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

原來是不小心逃家 順利返家圓滿落幕

事後原PO向社區警衛求助，這才確定是樓上鄰居的寵物，據說是在做日光浴時不小心從12樓「空降」到原PO的陽台上，至今也順利回到原飼主的家，幫這場離奇的「變色龍迷航記」留下一個圓滿的結局，而牠搞笑的的舞步也意外逗樂許多網友，「還以為他在跳舞」、「是不是有學過抬轎」、「牠很chill在享受跳舞捏」。

▲採用網友建議用盒子臨時安置，後來順利找到飼主。（圖／Threads@haiyun_yfb提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）