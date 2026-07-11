颱風天「藍鵲災民」躲陽台避雨　全身溼答答狼狽理毛

▲網友在家躲颱風，結果陽台出現兩隻來避難的藍鵲。（圖／網友匿名提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

今日巴威颱風發威，不只人類會在家躲雨，就連野生動物也懂得找地方避難。台北市某名網友在家，親眼目睹兩隻台灣藍鵲出現在陽台上，似乎是想暫時在這裡躲避外面的狂風暴雨，原PO本人也十分大方「跑來避雨就待著躲雨吧～」。

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▲正停在欄杆上休息。（圖／網友匿名提供）

淋成落湯鳥 確定安全就開始整理儀容

照片中，陽台外仍下著滂沱大雨，兩隻藍鵲站在欄杆上，全身羽毛早已被雨水打濕，其中一隻較為年輕的個體身上甚至還留著尚未完全換掉的胎毛。確認四周安全後，其中一隻便開始低頭用鳥喙仔細整理濕透的羽毛，和平常兇神惡煞的模樣形成強烈反差。原PO也在留言補充，這兩位熟客經常來自家陽台光顧，推測可能就住在附近。

▲發現環境安全，立刻開始整理儀容。（圖／網友匿名提供）

陽台變避難所 網友大呼幸運

這段颱風天的巧遇分享到網路後，引來不少人留言羨慕，「為什麼大家的陽台連藍鵲都可以看到」、「稀客，看到會有好運」、「你們家好寶地欸，被8+9臨幸」。同時《ETtoday寵物雲》也要提醒您，如果巧遇野生動物來避雨，最好保持距離、不餵食、不打擾讓牠們安心休息，等天氣轉好就會自然返回熟悉的棲地。