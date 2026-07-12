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雨停趁機放風！薩摩耶被吹成「潦草汪」　臉都變型依然笑嘻嘻

記者賈沐蓉／綜合報導

昨日巴威颱風登陸台灣，各地風勢強勁不少人都乖乖待在室內避風雨。但趁著雨停的空檔，爸爸還是帶薩摩耶「Hedy」到頂樓活動筋骨。面對猛烈的的強風Hedy絲毫沒有退縮，儘管被吹到臉都歪掉也難掩臉上燦爛的笑容。

▲。（圖／Threads@hedybaesamoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲爸爸趁著雨勢暫停，讓Hedy在頂樓跑跑。（圖／Threads@hedybaesamoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

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白毛全被吹歪　微笑天使秒變潦草狗

影片中，Hedy露出燦爛的笑容看著爸爸，然後在草皮上快樂地四處奔跑，彷彿再大的風都無法影響牠出來玩的好心情。身上蓬鬆柔順的白毛全被弄得東倒西歪，整隻狗瞬間從可愛整潔的「微笑天使」，變成一隻毛髮凌亂的潦草小狗。即使風大到Hedy一度站在原地動彈不得，仍靠著圓滾滾的身材努力穩住腳步，當又開始下雨後也平安回家耍廢。

▲。（圖／Threads@hedybaesamoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲被吹到變成颱風限定版風速狗。（圖／Threads@hedybaesamoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

逆風照樣燦笑　好心情藏不住

這段颱風天的放風日常曝光後，許多網友也笑說雖然狂風把Hedy吹得跟平時判若兩狗，但牠依然玩的的非常開心，「我感覺狗勾要被吹走了」、「快樂的風速狗狗」、「從精緻狗狗被吹到長得很潦草」。

▲。（圖／Threads@hedybaesamoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲回家耍廢的Hedy。（圖／Threads@hedybaesamoyed提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

 

關鍵字： 標籤:**颱風天、薩摩耶、狗狗日常、暖心萌寵、網友熱議

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