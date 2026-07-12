颱風天街上只有「人柴兩溼」　一屁股坐下打死不走

▲網友颱風天路過公園，結果目睹了人柴兩濕現場。（圖／Threads@mia_ooxx提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

在巴威颱風的影響下，全台多地都受到狂風豪雨的影響，然而不少柴犬仍堅持風雨無阻出門散步。網友mia在經過公園時，就親眼目睹經典的「人柴兩濕」現場，當事柴一屁股坐在地板上，就算正下著大雨依然打死不肯回家。

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▲柴柴屁股著地，說什麼都不肯走。（圖／Threads@mia_ooxx提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

柴犬坐地不走 奴才認命撐傘

影片中的柴犬身上穿著全套下雨裝備，屁股牢牢黏在地板上，彷彿在抗議本柴還沒玩夠才不想回家。身邊的奴才則任勞任怨的舉起傘幫忙遮雨，背影看起來充滿無奈卻又拿牠一點辦法都沒有。更好笑的是後來又出現一位民眾冒雨遛狗，結果手中牽的也是一隻柴犬，畫面荒謬卻又有種莫名的喜感。

▲甚至另一隻出來散步的也是柴柴。（圖／Threads@mia_ooxx提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

狂風暴雨照樣散步

影片上傳至Threads後甚至吸引出飼主本尊，表示自家逆柴名叫DIDI，只要奴才沒有順牠的意就會屁股著地，影片中遛狗的則是自己的姐姐，當時她正在試圖柔性勸導「可以回家了嗎？」。許多網友也被這一幕逗樂，「颱風天在路上真的只看得到柴犬」、「那個屁股坐下，簡直無賴到有夠可愛」、「柴柴互看好好笑」