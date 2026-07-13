女發現11歲貓「困烘衣機4小時」重傷命危　獸醫曝1巧合奇蹟救命

▲寵物貓被困在烘衣機中。（圖／翻攝自Instagram／lortsmith）

記者李振慧／綜合報導

澳洲墨爾本一隻11歲貓與死神擦身而過，意外受困在家中烘衣機中長達4小時，飼主返家後才驚覺愛貓竟然被困在機器中，緊急送醫發現全身瘀青、舌頭腫脹、口腔與眼睛受損，在加護病房接受治療2天才倖存下來，差點因此喪命。

女回家找不到愛貓 竟然困在烘衣機中

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飼主希瑪(Syma)1日上午送兒子上學後返家，發現四處都找不到11歲寵物貓Minam，最後注意到烘衣機內傳來微弱叫聲，沒想到早上她匆忙準備出門時，喜歡溫暖地方的Minam竟然趁她不注意時偷偷溜進烘衣機中，並且在裡面已經長達4個小時。

希瑪表示，「我打開門，牠就站在被子上，起初看起來一切正常，但當我把牠抱起來時，發現牠嘴角流著口水，而且喘得很厲害」。嚇壞的希瑪趕緊把愛貓送到動物醫院Lort Smith Animal Hospital，檢查後發現Minam身上受了一系列嚴重的傷，包含全身多處瘀傷、臉部受損腫脹，並且有脫水症狀。

多虧被子救命 獸醫提醒飼主使用家電前多留意

所幸在獸醫人員的治療下，Minam在加護病房待了2天後奇蹟存活下來，獸醫認為，可能是放在烘衣機內的棉被幫忙達到保護作用，減緩了一些貓咪會受到的撞擊。

希瑪對於讓寵物貓遇到這麼恐怖的瀕死經驗感到非常內疚，幸好Minam現在已完全康復，並且恢復以往的活力，「我不敢相信牠活了下來，回家後牠一切正常，時常喜歡黏著我，讓我抱抱，我真的非常感激」。

獸醫診所也將Minam的故事分享在網路上，希望能夠提醒所有飼主，其實貓咪躲進烘衣機的情況十分常見，尤其是天氣轉冷的時候，飼主們務必要關好家電的門，並在使用前確認裡面沒有貓咪，以免發生意外。