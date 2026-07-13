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平時喜歡待戶外！橘貓突反常要求進屋　女幫開窗嚇：救了2條命

▲▼虎斑貓。（示意圖／達志影像）

▲女分享被自家寵物貓救命。（圖／示意圖，非新聞事件貓／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻平時喜歡待在戶外不愛進屋的寵物貓，靠著反常的舉動竟然救了2條人命。女主人分享，日前凌晨準備睡覺時，家中橘貓突然不停在窗外喵喵叫，急著想進屋的樣子讓她覺得奇怪，沒想到跟著愛貓走到洗衣間，意外聞到瓦斯外洩的味道，若是再晚一點發現，她和母親恐怕已性命不保。

戶外貓突然反常要求進屋　女意外被救命

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在殯儀館工作的女飼主在國外論壇Reddit上分享，凌晨3時她正準備要就寢時，所養的寵物貓莫莉(Molly)突然出現在窗戶前，拼命要求她開窗示意要進屋，行為十分反常。

My cat literally just saved mine and my mother's life
by u/real_strawberries in cats

女飼主表示，當天晚上下著雨，莫莉下雨天時通常喜歡待在門廊上看雨滴，卻反常地要求進屋，她雖然覺得奇怪，仍走進洗衣間要幫貓咪開窗，沒想到一進去立刻聞到一股奇怪的味道，才驚覺洗衣間中充滿濃濃瓦斯味。

消防員後來告訴女子，如果再晚一點發現的話，她和在家中的母親恐怕會一氧化碳中毒死亡。

橘貓救主人的故事曝光後引發網友熱議，「許多動物的感官都比人類敏銳，牠可能比你更早聞到瓦斯味」、「貓咪真的知道，我家其中一隻貓注意到爐子上的煤氣仍開著，立即走進房間提醒我和老公，然後帶我們去廚房」、「麻煩替我抱抱這隻小英雄」。

關鍵字： 橘貓救命瓦斯外洩寵物貓一氧化碳救命

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